Luisa Guadalupe Sánchez Díaz comentó que el día de ayer (martes), al quemarse el medidor completamente, se quedaron sin suministro eléctrico alrededor de las 10:00 horas, por lo que decidieron llamar a la Comisión Federal de Electricidad, pero les dijeron que ellos tenían que cambiar toda la cablería y caja donde va el medidor, pues si eso no estaba, no podían instalar un medidor nuevo y por ende, no podrían tener luz.

“Fue muy desesperante tener 150 niños entre tres y cincos años; ayer (martes) la temperatura estaba 30-38°C la sensación térmica, y estaba haciendo muchísimo calor, entonces les hablamos a los papás para que vinieran por los niños porque ya después de las 11:00 iba a ser insoportable tener a los niños dentro del salón”, comentó la directora del plantel.

Sánchez Díaz les dijo a los padres que si no se solucionaba el problema no se iba a tener clases, pero un intendente del kínder terminó ‘arreglando’’ la situación momentáneamente.

“Yo solicito y siempre he solicitado una subestación eléctrica para evitar tener estos problemas. He pedido, cada año solicitamos, en inicio de ciclo y fin de ciclo se solicita. Un día vinieron los del Isife de aquí enseguida, fui a hacer la solicitud también y pues no nos ha llegado y sí la necesitamos (subestación eléctrica)”, subrayó la directora.

Añadió que es cuestión de tiempo para que se vuelva a presentar otra vez la misma situación, ya que al ser un medidor muy antiguo, es necesario cambiar todo, pero que lastimosamente el plantel no tiene los recursos necesarios para hacerlo, por lo que la directora hace un llamado a las instituciones correspondientes para que puedan solucionar pronto la problemática que afecta a niñas y niños.