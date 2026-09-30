$!Se reabren algunas playas de Mazatlán ante mejoría en condiciones del mar, informa SSPM

MAZATLÁN._ Pese a que hay zonas donde el mar se sigue saliendo hacia el paseo costero, como en las letras de Mazatlán, el Escuadrón de Rescate Acuático informó que se reabren algunas playas.
A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que una disminución en los efectos de marea permitió este miércoles la apertura parcial de las playas de Mazatlán, aunque se mantienen restricciones en zonas consideradas de riesgo.
Explicó que las playas de Zona Dorada, Pinitos e Isla de la Piedra estarán disponibles para los bañistas, con presencia permanente de elementos del ESA, quienes realizarán recorridos y acciones preventivas para mantener vigilancia sobre las condiciones del mar y brindar atención en caso de ser necesario.
Espinoza señaló que, aunque se registra una mejoría respecto a las condiciones que llevaron a restringir el acceso en días anteriores, el oleaje continúa presente en distintos puntos de la costa, por lo que todavía existe la posibilidad de que se formen corrientes de resaca y zanjas, principalmente en áreas que ya han sido identificadas como de mayor riesgo.
Por esta razón, el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático mantendrá recorridos constantes a lo largo de las zonas habilitadas y reforzará las labores de prevención.
En los puntos donde prevalezca la bandera roja, se pedirá a los bañistas no ingresar al agua o retirarse de ella y trasladarse a un sitio seguro.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal exhortó a quienes acudan a las playas a respetar las indicaciones de los salvavidas y el señalamiento de las banderas, especialmente en las áreas donde las condiciones del mar aún representen un riesgo.