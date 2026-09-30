$!Se reabren algunas playas de Mazatlán ante mejoría en condiciones del mar, informa SSPM

MAZATLÁN._ Pese a que hay zonas donde el mar se sigue saliendo hacia el paseo costero, como en las letras de Mazatlán, el Escuadrón de Rescate Acuático informó que se reabren algunas playas.

A través de un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que una disminución en los efectos de marea permitió este miércoles la apertura parcial de las playas de Mazatlán, aunque se mantienen restricciones en zonas consideradas de riesgo.

Explicó que las playas de Zona Dorada, Pinitos e Isla de la Piedra estarán disponibles para los bañistas, con presencia permanente de elementos del ESA, quienes realizarán recorridos y acciones preventivas para mantener vigilancia sobre las condiciones del mar y brindar atención en caso de ser necesario.