Se reactivarán en octubre vuelos de Canadá para Mazatlán

Llega octubre y con ello la hotelería de Mazatlán le apuesta a la reactivación de los vuelos de Canadá con cabinas casi llenas.

Edna Gutiérrez Cruz, directora de promoción y Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, prevé que los primeros vuelos de Canadá lleguen a principios de octubre, en noviembre y diciembre de 2025 y para enero, febrero, marzo y abril del 2026 los de Estados Unidos que abastecerían con una ocupación del 92 por ciento los asientos disponibles.

“Empiezan los vuelos escalonados, unos vuelos empiezan a principios de octubre, otros a finales, otros en diciembre, pero la mayoría de la temporada alta se puede decir que es a finales de diciembre y enero que es cuando inicia el invierno. De cabina para los vuelos internacionales para la temporada pasada cerramos del 92 por ciento, esperamos que pueda mantenerse”.

No obstante al escenario crítico de inseguridad que enfrenta Sinaloa, dijo optimista que Mazatlán ha sido excluido de las últimas advertencias de viaje por ambos mercados naturales, así que los primeros en llegar serán los aviones de aerolíneas canadienses como Wes Jet y Sunwing, de 9 ciudades: Vancouver, Calgary, Edmonton, Kelowna, Zaskatoon, Winipeg, Regina, Toronto y de Montreal.

Gutiérrez Cruz atribuyó que los buenos presagios para la temporada turística alta de Invierno se debe a las estrategias implementadas de promoción en los destinos de Canadá y Estados Unidos con agencias de relaciones públicas que ayudan a posicionar al destino enalteciendo a Mazatlán de manera positiva y a los programas de mercadotecnia con las aerolíneas.

“Todo eso nos posiciona, la verdad es que Mazatlán está muy excluido de todo lo que es el warnig y eso nos ha favorecido, también con todo lo hecho con los cruceros nos hemos dado a la tarea de promocionarlo y la verdad no nos ha impactado”.

Para enero del 2026 arribarían las frecuencias de Delta Airline con pasajeros de Mineápolis, sumándose las frecuencias permanentes de rutas con Los Ángeles, Phoenix y Dallas.