$!Se realiza este lunes Mesa Estatal de Seguridad en Mazatlán ante racha violenta

Ante la racha violenta que se intensificó en las últimas cinco semanas en este municipio, la mañana de este lunes se realiza la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz en la Tercera Región Militar, en Mazatlán.
Cerca de media hora antes de que comenzara este encuentro privado entre autoridades y mandos de instituciones de los tres niveles de Gobierno se registró otro ataque a balazos en este puerto, ahora en el Mercado de Abastos La Yarda, en el Ejido El Venadillo, donde se mencionó que al parecer una persona fue asesinada.
La semana del domingo 9 al sábado 15 de agosto se registraron 12 personas asesinadas en el municipio de Mazatlán y la noche del domingo 16 se cometieron dos homicidios más.
En ocasiones la Mesa Estatal de Seguridad es encabezada por la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, pero en esta ocasión no se ha confirmado su presencia a la reunión que inició a las 9:00 horas.
Al lugar ingresaron la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala; el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez y mandos de instituciones de seguridad estatales y federales.