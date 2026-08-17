$!Se realiza este lunes Mesa Estatal de Seguridad en Mazatlán ante racha violenta

Ante la racha violenta que se intensificó en las últimas cinco semanas en este municipio, la mañana de este lunes se realiza la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz en la Tercera Región Militar, en Mazatlán.

Cerca de media hora antes de que comenzara este encuentro privado entre autoridades y mandos de instituciones de los tres niveles de Gobierno se registró otro ataque a balazos en este puerto, ahora en el Mercado de Abastos La Yarda, en el Ejido El Venadillo, donde se mencionó que al parecer una persona fue asesinada.