$!Se realiza otra jornada de ‘Cuidemos los Manglares’ en Mazatlán recolectando más de dos toneladas de residuos

Con una activa participación de instituciones educativas, autoridades y organizaciones civiles, tuvo lugar la onceava Jornada del Proyecto Cuidemos Los Manglares, que organiza la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, con el objetivo de fortalecer la conservación de estos ecosistemas en la región. Una notable respuesta se obtuvo durante esta edición, donde se registraron un total de 142 participantes distribuidos en cinco sedes, logrando retirar 2 mil 85 kilogramos de residuos, lo cual representa un avance significativo en materia de limpieza y educación ambiental. Para la directora de la dependencia, Monserrat Cortés Echeagaray, estas jornadas son de gran importancia no solo para realizar limpieza de los manglares en el puerto, sino además educar e informar sobre su valor.







“El principal espíritu de este proyecto, más que la limpieza, es buscar la concientización con respecto a la importancia de los servicios y ecosistemas que nos brinda el manglar”, comentó. La jornada se atendió desde distintas zonas del municipio como lo son el Estero de Urías, el Arroyo Jabalines, el Estero del Infiernillo y comunidades la Isla de la Piedra y Barrón. En cada una de estas sedes, los voluntarios se sumaron a actividades que combinan recorridos guiados, prácticas científicas, sesiones informativas y dinámicas de sensibilización. La jornada se distinguió por su carácter colaborativo y por la integración de distintos sectores que, con una visión común, apostaron por la protección de los manglares, los cuales son considerados fundamentales para la biodiversidad y la mitigación de impactos climáticos. En el Estero de Urías, la sede principal fue el Centro de Estudios Técnicos del Mar, participaron estudiantes de esta institución y de la Escuela Primaria Emilia Amador de Robertson, donde los asistentes realizaron un recorrido guiado por alumnos certificados, los cuales estuvieron explicando la relevancia ecológica del estero.







