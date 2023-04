El personal consultado agregó que desde el miércoles algunos integrantes de esa planilla fueron víctimas de amenazas e irrupciones en sus domicilios, por lo que le piden al Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, que voltee al sur de la entidad y a Mazatlán, que no deje solos a sus trabajadores, que garantice que la elección transcurra con seguridad.

“Lo que está ocurriendo es lo que temíamos que volviera a ocurrir porque sucedió hace tres años que el día de la jornada electoral hace tres años irrumpieron delincuentes, porque eso son, a hacernos daños, a violentar las urnas, no respetando la democracia y el derecho que tenemos como trabajadores stasistas de decidir por quién queremos que esté en la dirigencia del Stase”, dijo personal sindicalizado denunciante.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, aunque al principio asegurada que no había ninguna persona detenida, minutos más tarde confirmó que elementos de la corporación a su cargo sí capturaron a dos personas.

“Hay reportes sobre supuestos actos vandálicos, sobre supuestas (intimidaciones) a votar, ya los verificamos y son falsos, entonces que tengan tranquilidad de venir los que tengan a votar, los que tengan derecho pues lo pueden hacer, dijeron que habían tumbado una puerta y eso, dónde está, de hecho, me entrevisté con el encargado aquí, dice que está sin novedad, que son cuestiones que pasan año con año”, agregó frente a la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado.

Sin embargo, la agresión física denunciada ocurrió una cuadra más al sur, lugar al que no acudió el titular de la SSPM, pero ante la insistencia de personal de medios de comunicación reconoció que sí hubo dos personas detenidas.

“Sí hubo (detenidos), pero no hay una situación de señalamientos sobre algún acto vandálico o algo así, supuestamente son señalamientos, pero no hay nadie que los, se los llevaron ahorita, son dos personas, señalan actos vandálicos, eso es lo que se menciona, pero no hay nadie que los señale directamente que diga están haciendo esto, también reportaban gente en el baño”, continuó Barrón Valdez.

Personal sindicalizado habló directamente con el Vicefiscal en la Zona Sur de Sinaloa para exponerle la denuncia y los remitió a presentarla en el área correspondiente de esa misma fiscalía.

Fue cerca de las 13:10 horas cuando inició la jornada electoral en el patio central de la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado en este puerto, para que los 756 trabajadoras y trabajadores registrados pudieran ejercer ese derecho para elegir entre la planilla Azul encabezada por María Elena Armenta y la planilla Roja que encabeza Michel Benítez decidan quien los encabezará por los tres años siguientes para sustituir a Teresa de Jesús Ochoa Pérez.

Las votaciones transcurrieron con vigilancia por parte de elementos de la SSPM tanto en el interior de la Unidad Administrativa como en el exterior.

Cerca de las 18:00 horas se dio a conocer que en estas elecciones realizadas en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado en Mazatlán la planilla Roja obtuvo en total 358 votos, la planilla Azul Marino 172, además se registraron 4 votos nulos y 40 boletas sobrantes.

En las elecciones que se realizaron el miércoles en la zona norte, que se realizó el pasado miércoles, la planilla Roja obtuvo 563 votos y la planilla Azul Marino 434.

Este viernes se realizarán las votaciones del Stase en la zona centro del estado, en Culiacán.

“Sí se pudo, sí se pudo”, festejaron decenas de integrantes tras conocer los resultados de las votaciones de este jueves en Mazatlán.

Pero también los integrantes de la planilla azul, aunque en menor cantidad, festejaron los votos que obtuvieron.