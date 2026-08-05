Se realizará la próxima semana el Programa Desarme Voluntario en el Fraccionamiento Santa Fe, en Mazatlán

La próxima semana se realizará el Programa de Desarme Voluntario en el Fraccionamiento Santa Fe y en 15 días más se acudirá a Urías nuevamente, porque son los puntos donde más se quiere dar la atención en las Jornadas de Paz a la ciudadanía, manifestó el director de Bienestar y Desarrollo Social en Mazatlán, Francisco Javier García Ruiz.

“Fue de los primeros que atendimos y fue por cifras que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, entonces queremos volver a reforzar el tema de Santa Fe y el tema de Urías por temas de las cifras que ya se tienen ahí, como bajaron las cifras delictivas queremos volver a ir para allá”, agregó García Ruiz.

“(Eran las colonias de las de mayor incidencia delictiva en Mazatlán), así es, y lo que se va llevar es el Desarme Voluntario para que la gente no tenga armas en sus domicilios”.

Añadió que con la edición 10 de las Jornadas de Paz que se realiza en Mazatlán, en la colonia El Venadillo, ya se cerraría con alrededor de 40 mil atenciones brindadas por diversas dependencias municipales, estatales y federales, además se está dando atención personalizada, con los sembradores de paz se va casa por casa.

“En lo personal qué es lo que más nos está gustando, es que vamos e identificamos alguna persona con una vulnerabilidad y en ese momento o a más tardar en siete días le estamos dando respuesta a una petición de silla de ruedas, algún bastón, alguna alimentación que ocupen permanente, atención psicológica, atención jurídica, creo que vienen muy global estas Jornadas de Paz”, expresó el funcionario municipal.

“Cuando se encuentra a una persona de la tercera edad que está solita se le da la atención, se traslada a algún hospital si tiene algún tema médico y lo que más nos piden sí son el tema de la silla de ruedas, las muletas, alimentación ya sea despensas, atención psicológica”.

Dio a conocer que en esas visitas se han encontrado mujeres que sufren a lo mejor algún tipo de violencia intrafamiliar, por lo que se le da la atención inmediata por parte de Immujer y por parte de las áreas que les corresponde con atención psicológica y atención jurídica.