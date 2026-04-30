Se recuperan ventas inmobiliarias en Mazatlán, pero se detiene inversión: ADIM

Tras comparar el primer trimestre del 2024, 2025 con el 2026, la venta de unidades este año ha sido mucho mejor, así que esperan poder darle la vuelta a la página del escenario difícil que enfrenta Mazatlán y seguir atrayendo más inversión, expresó el dirigente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios Carlos Rivera Vega.

“El destino tiene mucho que ofrecer, Mazatlán yo estoy convencido que es una ciudad es un puerto bellísimo y tiene muchas muchos atributos que ofrecer a nuestros clientes, visitantes y pues hay mucho por hacer y seguramente vamos a lograr en un futuro, no muy lejano, si hacemos las cosas bien que nos toca, pues darle vuelta a la página con un desarrollo más contundente para para nuestro destino”.

En ese escenario, que aclaró en lo que va de este año es un incremento en la venta no muy fuerte, pero si más activo que el año pasado.

“No podría decirle ahorita un porcentaje. Sin embargo, este año sí hemos visto mejores ventas que las del año pasado. Y en comparación al 2024 se está trabajando. Yo creo que a lo que estamos viendo ahorita, yo creo que estamos por encima también del 2023”.

“En vacaciones tuvimos visitantes de diferentes partes y eso nos ayudó a tener más actividad que en días comunes y en ventas ya está reactivada y el desarrollo también en Mazatlán. Gracias a Dios no hemos dejado de vender. Creo que también obedece a que el proyecto que traemos ahorita son buenos productos, digámoslo así. Y aunque la venta no está a los niveles que tuvimos hace años, no hemos dejado de vender, gracias a Dios. Este año lo hemos visto mejor que el año pasado”.

En cambio, Rivera Vega admitió que la inversión en nuevos desarrollos sí se ha frenado.

“La inversión sí se ha frenado. Hay menos desarrollos nuevos que los que estaban anunciándose en años anteriores. Sin embargo, no hemos dejado de desarrollar, sigue habiendo desarrollo y pues se sabe que va a haber nuevos proyectos”.

El dirigente atribuyó que la inversión que ha dejado de llegar ha sido por diversos factores como la inseguridad y la sobreoferta.

“Pues ha sido un poquito de todo. El tema de la economía pues ya no es Mazatlán, es a nivel incluso mundial. Nos está pasando que el mundo ahorita no está en sus mejores momentos. Ha habido también temas de de sobreoferta en ciertos productos que también a su vez eh las absorciones de de ventas eh ya no son las mismas y, por lo tanto, también eso eso frena un poco o desmotiva un poco a nuevos desarrollos cuando hay tanto inventario en ciertos productos. Sin embargo, pues lo que podemos atribuir más directamente aquí al menos en la región, pues es tema de la inseguridad que se ha estado viviendo en el Estado”.

Lo bueno, destacó, es que Mazatlán aún cuenta con reservas de terreno para ofertarse ante los nuevos inversionistas.

“Sí, totalmente. Bueno, pues ustedes pueden transitar por diferentes partes de Mazatlán y ver terrenos este, muchos terrenos baldíos, propiedades abandonadas que por alguna razón u otra, no se le está dando ningún uso, que pueden ser reconfiguradas para alguna otra cosa. Muchas veces ustedes lo han visto, de repente hay una casa vieja ahí cayéndose a pedazos y de repente al rato se transforma en un proyecto nuevo, ya sea en de uso comercial, aparece por ahí una tienda comercial, una farmacia o un edificio o algo”.

Entonces, destacó de las oportunidades que representa invertir en Mazatlán.

“Realmente sin salirnos de la mancha urbana, sin tener que extender el perímetro urbano de la ciudad, dentro de la ciudad existen muchas oportunidades de desarrollo”.

También habló del aumento de los insumos como el combustible, impuestos, nóminas, entre otras obligaciones que ha provocado que las propiedades tengan un mayor costo.

“También nos afecta todos los incrementos, también se van reflejados en todos los insumos, todos los materiales de construcción, material de acabados, mano de obra, pues todo también somos víctimas, digamos, de los incrementos y claro, en consecuencia incrementan costos de vivienda. Nosotros apechugamos lo más que podemos, pero llega un momento que también tenemos que influir en los precios de venta”.

Estimó que a la fecha tiene conocimiento de que hay anunciados más de 300 proyectos Inmobiliarios en la ciudad.