$!Se reencontrará Mazatlán con sus raíces y tradiciones en el Carnaval 2027 ‘Amamos Nuestras Tradiciones’

En la búsqueda por rescatar y proyectar los símbolos, costumbres y expresiones que dan identidad al puerto, se presentó de manera oficial el Carnaval Internacional de Mazatlán 2027, que será denominado “Amamos Nuestras Tradiciones”, y se celebrará del 4 al 9 de febrero del año entrante. El anuncio se realizó en las inmediaciones del Teatro Ángela Peralta, donde se presentó un espectáculo de música mexicana, danza folclórica y la Danza del Venado, en el que participaron alumnos y artistas formados en el Centro Municipal de las Artes. Óscar García Osuna, director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, expresó que la intención es incorporar plenamente la máxima fiesta porteña al proyecto cultural del municipio para preservar y transmitir las raíces de la comunidad.







“Hoy queremos dignificar nuestras tradiciones y tiene que incorporarse a la cultura que queremos mostrar y llevar a todos. Si no canalizamos correctamente el Carnaval, puede convertirse solamente en una fiesta, pero también tenemos que mostrar la otra parte, como lo es el que somos cultura”, comentó El funcionario mencionó que la máxima fiesta porteña realizará un recorrido por la historia y forma de vida de los mazatlecos mediante símbolos como el venado, el ulama, la mujer mazatleca y las actividades pesqueras y marítimas. Asimismo, destacó que su realización estará dividida en cinco ejes principales, siendo estos las tradiciones, celebraciones, arte y cultura, esperanza y alegría de vivir.







Además, señaló que la niñez tendrá un papel importante como vínculo para transmitir las costumbres a las nuevas generaciones, mientras que el Lienzo Charro será sede de distintas actividades, incluida la primera manifestación, con el objetivo de proyectar la charrería local. En este sentido, destacó que empresas, universidades y escuelas podrán participar en comparsas y carros alegóricos, cuyos contenidos estarán respaldados por investigaciones y consultas ciudadanas. “Vamos a reflejar lo mejor que tenemos, como lo es nuestra alegría, nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser. Tenemos que mostrar nuestros símbolos, nuestros atributos y nuestra fuerza a través del Carnaval”, declaró.





