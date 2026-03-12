Se reforzará con elementos del Ejército la seguridad en ejes carreteros que conducen a Mazatlán: Estrella Palacios

La seguridad en los ejes carreteros que conducen a Mazatlán será reforzada con elementos del Ejército Mexicano para que tanto turistas como usuarios en general puedan transitar con tranquilidad hacia este puerto, anunció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Es también muy destacable el anuncio que hizo la Secretaria Ejecutiva (del Sistema Nacional de Seguridad Pública) en cuanto a que Mazatlán tendrá un C5, esto es importantísimo para Mazatlán porque vamos a tener arcos carreteros en cuanto al reforzamiento que se tiene en los tres ejes carreteros, que fue una de las peticiones de todos los empresarios”, añadió.

“Por parte del General Parra, por parte del General González de Guardia Nacional hicieron los comentarios de que se están fortaleciendo estos ejes con más vehículos, con más elementos, incluso hasta mencionó el número de elementos que se tienen actualmente, que es arriba de 500 y también comentarles que ahora se va hacer un reforzamiento con el Ejército, que esto es algo novedoso”.

En la entrevista al salir de la Cuarta Región Naval donde se realizó una reunión en la que participaron la Secretaria de Turismo federal Josefina Rodríguez Zanora, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, la Secretaria de Turismo en Sinaloa, Mireya Sosa y mandos de instituciones federales, entre otros, con integrantes del sector empresarial para reactivar el turismo en Mazatlán, reiteró que por ello ahora aparte del Gobierno estatal que tiene la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, ahora también el Ejército Mexicano se suma al reforzamiento de los ejes carreteros.

“Aparte del Gobierno estatal que tiene la Policía Estatal de Caminos, aparte de la Guardia Nacional ahora el Ejército también se suma al reforzamiento de los ejes carreteros, eso ya es un hecho, ahorita lo anunciaron, actualmente patrullan las carreteras, los tres ejes carreteros que ustedes conocer que es la Mazatlán-Durango, la Mazatlán- Escuinapa y la Mazatlán-Culiacán la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Caminos, entonces el día de hoy se hizo el anuncio que aunado a ésto vamos a tener también apoyo por parte de Defensa”.

Recalcó que eso es una buena noticia porque habla de toda la prioridad que se tiene para reforzar a Mazatlán, para que siga destacando como un destino turístico a nivel nacional e internacional y eso permitirá que los turistas vengan con tranquilidad a este puerto ahora en el próximo periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua.

También expresó que ahora que viene el próximo periodo vacacional el Operativo de Seguridad comenzará el 28 de marzo con el banderazo de inicio y los empresarios piden que una semana antes se dé a conocer para ellos poder promocionar y mejorar sus ocupaciones hoteleras para que se tenga ese reforzamiento de seguridad y que sea con mayor tranquilidad que se pueda hacer la promoción.

“La verdad es que venimos llenos de buenas noticias para los Mazatlecos, estamos muy agradecidos con nuestra Presidenta que cumplió su palabra, inmediatamente nos mandó a su Gabinete de Seguridad a que viniera aquí a Mazatlán a entablar esta conversación con los empresarios, a darle seguimiento puntual a todos los compromisos que se tienen y lo mejor de todo, comentarles y reiterarles que los tres niveles de gobierno estamos trabajando juntos, alineados a lo que es el Plan Nacional de Seguridad”, continuó.

También la iniciativa privada ha mostrado mucho apoyo para que Mazatlán se siga desarrollando, reconoció del sector empresarial que en la pasada visita de la Presidenta de la República a este puerto y en días posteriores había solicitado acciones económicas y de seguridad para reactivar al sector turístico en Mazatlán afectado por la crisis de seguridad que se tienen desde hace 18 meses en la entidad por la disputa entre facciones del cártel de Sinaloa.

Sobre los arcos carreteros expresó que será el Gobernador del Estado quien en su momento dará mayor información al respecto.

“Y también decirles que como ustedes saben Mazatlán es territorio de paz, por parte del Gobierno Municipal estamos recibiendo apoyos, aquí se los dimos a conocer a todos los empresarios turísticos que tendremos nuevos productos turísticos con festivales masivos que tenemos asegurados dos ya, uno para septiembre, otro que será para mayo”, reiteró.

“Y también comentarles que por parte del Gobierno Municipal hicimos el compromiso de tener una APP, una aplicación de botón de seguridad para tanto locales como turistas, actualmente el MZT APP tiene ese botón que lo redirige al C2, pero tenemos la intención de hacer un lanzamiento que sea para todos los locales y para todos los turistas”.

Entre otros puntos, la Alcaldesa recalcó que fue una reunión muy productiva la que se realizó de las 10:00 a cerca de las 12:30 horas de hoy en este puerto y sobre todo insistir que Mazatlán es un destino seguro para el turismo y la inversión.

En el caso del C5, precisó que se trata de una base en donde se va tener un Centro de Inteligencia de seguridad y el Gobierno federal va aportar la inversión y se va tener mayor tecnología en cuanto a monitoreo de las carreteras y de la ciudad.

”Es importante también decirles que como parte de los compromisos federales de la doctora Claudia Sheinbaum esté el de tener nueva Base Militar, de las cuales tendríamos aquí potencialmente 500 elementos más de Guardia Nacional y ahorita en esta misma reunión se comentó que todos los elementos que ahorita tenemos aquí en Mazatlán desde Carnaval permanecen, están siendo establecidos aquí mismo, ustedes los pueden ver, se pueden percatar y que Mazatlán es prioridad para nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, para nuestro Gobernador, Rubén Rocha Mpya y para su servidora”, continuó Palacios Domínguez.

Expresó que la construcción de una base nueva de la Guardia Nacional en Mazatlán se hará con una inversión federal y la Presidenta de la República convoca a que el Municipio aporte el terreno, hay varias opciones de ello que están siendo analizadas actualmente por el mando de dicha dependencia, quien dirá cuál es el más propicio para que ya se instale la Compañía donde tendrán los nuevos elementos que llegarán a este municipio.