Se reforzarán acciones de prevención tras hechos violentos en Mazatlán, afirma Alcaldesa

MAZATLÁN._ Ante los recientes hechos de violencia registrados en Mazatlán, entre ellos asesinatos a plena luz del día, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, informó que se reforzarán las estrategias de prevención de algunos programas enfocados en atender las causas que originan la violencia.

Osuna Zavala explicó que el Gobierno municipal mantiene coordinación permanente con las autoridades de los tres niveles de gobierno a través de las Mesas de Construcción de Paz y adelantó que se seguirán implementando más estrategas en el puerto.

“La Policía ya sabe que el contexto municipal de nosotros es de prevención. En las mañanas tenemos las mesas de seguridad y hoy estuvo el general Cerón con nosotros; entonces ya nos está diciendo que va a haber programas de prevención, ahorita están con uno en Culiacán y luego van a pasar a Mazatlán”, declaró.

Dichas declaraciones se dieron luego de ser cuestionada sobre si habrá un reforzamiento de la seguridad tras los hechos violentos ocurridos recientemente en la ciudad, entre ellos un homicidio registrado sobre avenida Gabriel Leyva y la gente baleada en avenida Insurgentes.

Por otro lado, la Presidenta Municipal declaró unas palabras sobre la identificación de Herminia Guadalupe, esposa del periodista Rafael Covantes, como una de las víctimas cuyos restos fueron localizados en mayo pasado en la comunidad de El Castillo.

Osuna Zavala expresó que debido a la sensibilidad del caso, esperará un poco para extender algún mensaje personal con el periodista, pues conoce al equipo del comunicador desde hace algunos años y les tiene en buena estima.

“Lo que pasa es que es un tema bastante sensible, yo quisiera dejar pasar algunos días, porque la verdad es bastante sensible y no quiero que me malinterpreten algo”, expresó.

“Yo sí conozco a Sergio (compañero de Rafael); fue de las primeras personas y de los primeros reporteros que se me acercó cuando yo inicié como Síndica, tiene un trato muy amable; entonces por respeto que les tengo a ellos ahorita no comento nada. Yo creo que en la próxima semana sí le mandaré un mensaje personal al compañero”.

Con respecto a la otra persona cuyos restos fueron encontrados en El Castillo y que aún permanece sin ser identificada por la Fiscalía, la Alcaldesa indicó que hasta el momento no han tenido algún acercamiento ni información sobre la identidad de la mujer.

“Con nosotros todavía no, pero cualquier familiar que se acerque, estamos en toda la disposición de darle seguimiento a todo eso porque es parte de lo que hacemos como municipio; ayudar a las personas y ayudar a las familias de las víctimas”.