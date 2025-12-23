Se refuerza seguridad en ejes carreteros que conducen a Mazatlán: Alcaldesa

La seguridad en los ejes carreteros que conducen a Mazatlán se está reforzando y también se tiene el Operativo Guadalupe-Reyes para brindar seguridad en todo el municipio en esta temporada de fiestas decembrinas, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Estamos reforzando la seguridad en los ejes carreteros y les recuerdo a todas las personas que tenemos un operativo que se llama Guadalupe-Reyes en el cual hay miles de elementos que están vigilando toda la ciudad, la tenemos dividida en zonas tanto la zona urbana, la zona rural, zona comercial, zona turística”, agregó Palacios Domínguez en entrevista con personal de medios de comunicación este martes.

“Por supuesto los ejes carreteros es muy importante y también tenemos en cuenta todos los eventos masivos que han ocurrido desde que inició, que fue el 10 de diciembre, hasta que va a concluir ese operativo que es el 6 de enero, sin descuidar las colonias, es muy importante decirlo, este operativo contempla estar vigilantes de todo nuestro municipio, de toda nuestra ciudad”.

Como se informó públicamente en su momento, el domingo pasado se registró un enfrentamiento a balazos entre presuntos integrantes de grupos delictivos en el municipio de Escuinapa que dejó tres personas sin vida, dos de ellas víctimas colaterales, además se registró un cierre de las carreteras federales por varias horas.

Cuatro días antes también se registraron enfrentamientos y cierres carreteros en ese mismo municipio, por lo que quienes circulaban tanto hacia el norte como hacia el sur de la entidad y el país tuvieron que esperar varias horas para que se retiraran los bloqueos y poder reanudar su trayecto.

La Presidenta Municipal de Mazatlán también expresó que se está esperando que sea una buena temporada invernal para este municipio, ya se está viendo mucho dinamismo, hay diferentes actividades tanto deportivas, culturales, así como en la Villa Navideña en el Parque Central que ha tenido mucha aceptación de locales y turistas y en sus primeros días ya ha sido visitada por más de 40 mil personas.

También se tiene buena afluencia de personas en los puntos turísticos como el Centro de la Ciudad, la Plazuela Machado, lo mismo el malecón donde por primera vez se puso un pino de Navidad cerca de las Letras.

“Esa actividad turística que vemos se ve reflejada en derrama económica para nuestra gente y estamos proyectando que diciembre cierre muy bien, con buenos números para el sector turístico, a más o menos un 80 por ciento de ocupación hotelera, les he platicado mucho la importancia de los arribos turísticos de los cruceros, ahorita los podemos ver que la gente se baja del barco”, continuó Palacios Domínguez.

“Es alrededor de un 75 por ciento las personas que descienden de los cruceros para disfrutar de nuestro puerto y eso deja gran derrama económica, tan sólo este diciembre son 21 cruceros que esperamos, más de 100 millones de pesos de derrama económica solamente del segmento de cruceros, entonces es muy importante para nosotros cerrar diciembre de la mejor manera y buscar que todas las personas que vienen a disfrutar de nuestro puerto encuentren mucha agenda qué hacer”.

Reiteró el llamado a locales y turistas a que acudan al malecón, cerca de las Letras de Mazatlán, a disfrutar de la música en vivo que se tendrá la tarde-noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero para despedir el 2025 y recibir el Año Nuevo 2026.

También los exhortó a que visiten la Villa Navideña en el Parque Central, que en los primeros tres días que lleva abierta y con la presentación de Tatiana la han visitado más de 40 mil personas.

“Tan sólo el domingo fueron 20 mil personas las que asistieron, porque hay una pista de hielo gratuita, tenemos los juegos mecánicos, la zona de comida y también muchos paradores fotográficos para disfrutar en la Villa Navideña, entonces la invitación está a que toda la gente disfrute de estos días, de estas fechas decembrinas de la mejor manera, en compañía de su familia y que tengan a bien visitar todos esos lugares que les estamos recomendando”, reiteró Palacios Domínguez.

“Sobre todo los mercados, los tianguis porque también queremos que la gente local se vea beneficiado de las compras navideñas que haga la gente, entonces le pedimos a la gente que hay que consumir local, yo me daré una vuelta al ratito por los mercados para estar viendo cómo está la actividad y queremos que a nuestra gente le vaya bien, que a los mazatlecos este diciembre les vaya de lo mejor y como Ayuntamiento de Mazatlán vamos a estar siempre al pendiente de que así sea”.