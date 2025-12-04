Se refuerza seguridad en los tres ejes carreteros que conducen a Mazatlán: Alcaldesa

Se está reforzando la seguridad en los tres ejes carreteros que conducen a Mazatlán, por lo que las personas que quieran visitar este destino en las vacaciones decembrinas y usuarios en general pueden tener confianza de que hay vigilancia al transitar por estas vialidades, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Contamos con seguridad en las carreteras, en los tres ejes carreteros, sobre todo lo que es la Mazatlán-Culiacán tenemos ocho puestos de Atención Ciudadana que están fijos por parte de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se encargan de patrullar ese tramo carretero”, explicó.

En entrevista tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, agregó que en la carretera libre a Culiacán también se encuentran tres Puestos de Atención Ciudadana carreteros.

“Y tenemos también resguardada la Mazatlán-Durango y la Mazatlán-Tepic, en esas carreteras se encuentran itinerantes todos los elementos de seguridad, los vehículos están patrullando constantemente, justamente para darle seguridad a todas las personas que transitan por esas carreteras, entonces decirles a todas las personas que nos quieran visitar en este periodo vacacional decembrino que los tres ejes carreteros se encuentran resguardados, que hay mucha seguridad para que vengan a visitarnos y las personas que también quieran trasladarse a esos lugares”, continuó.

“Pueden venir con confianza de que hay seguridad en dichas carreteras, así es, están ahorita reforzándose los tres ejes carreteros y agradecemos mucho a nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, y por supuesto a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que a través de esta fuerza interinstitucional se están haciendo estos esfuerzos para tener todas estas facilidades de tener más seguridad en nuestras carreteras”.

Agregó que es es lo que se está viento justamente en estos días en las mesas de seguridad, todos los operativos de seguridad se diseñan en cuanto al número de población con el que se cuenta en Mazatlán y también la cantidad de visitantes con que se cuente dependiendo de las fechas que se tengan y los eventos en este caso.

“Este fin de semana recordarles que tenemos el Ciclotour que va ser el 5 y 6 de diciembre, estamos más o menos esperando mil 400 participantes que van a estar disfrutando de nuestro puerto y van a estar en este gran evento deportivo”, continuó.

“Y para ésto se tiene un operativo logístico y se cuenta también con un Operativo de Seguridad que también están aquí muy importante Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y todas las fuerzas de seguridad tanto estatal como federal para que este evento se lleve de una manera tranquila y todos los participantes se puedan llevar una bonita experiencia”.

Tras la reunión a la que asistieron mandos y funcionarios de instituciones de los tres niveles de gobierno como el Ayuntamiento de Mazatlán, Ejército, Marina, Guardia Nacional, procuradurías generales de la República y del Estado de Sinaloa, SSyPC, de la Policía Estatal Preventiva y de policías municipales de la región, Palacios Domínguez reiteró que ahorita se está en proceso de diseño del Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes que se dará a conocer en unos días más.

“Por lo pronto adelantarles que se cuenta con muchos elementos de seguridad tanto de la Policía Municipal, Protección Civil, va participar también la Policía Estatal, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Marina, entonces todos estos elementos van a estar en coordinación para lo que son las fechas de Guadalupe Reyes que inician propiamente el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, pero vamos a dar a conocer este operativo unos días antes”, expresó.

“Estamos en coordinación ahorita lo que es la fuerza interinstitucional que trabajamos juntos, está dividido en sectores toda la ciudad y en comandancias a su vez y bueno, ya tenemos previstos que en esta temporada se realizan muchas posadas, hay también muchas personas que vienen a visitarnos, hay una cartelera importante cultural, deportivos y todas las zonas tanto urbana como rural están siendo protegidas por las fuerzas de seguridad tanto municipal, estatal y federal”.

Reiteró que se mantiene dicha coordinación y en unos días más se dará a conocer el Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes, se tiene previsto todavía una reunión en viernes para afinar algunos detalles y ya va ser dado a conocer el número de elementos y en su momento se realice el arranque de este Plan Operativo.