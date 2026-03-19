Se refuerza seguridad en todo el municipio y en los ejes carreteros que conducen a este puerto: Alcaldesa

Tras los recientes hechos de violencia registrados en este puerto, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, reiteró que se está reforzando la seguridad en todo el municipio de Mazatlán y en los tres ejes carreteros que conducen a esta ciudad.

”Estamos reforzando la seguridad en todo el municipio y sobre todo estamos terminando los detalles del Operativo de Seguridad de Semana Santa, tenemos muy buena expectativa en lo que es Semana Santa y Semana de la Moto, estamos ahorita ya con los últimos detalles”, expresó Palacios Domínguez este jueves en entrevista tras participar en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de la Paz.

”Se tuvo una mesa de trabajo en Culiacán con todos los municipios y ya el Estado tiene el conocimiento de cuántos van a ser los elementos que van a estar participando en todos los municipios, la expectativa a nivel estatal y ahora se va hacer la mesa de trabajo aquí en el municipio donde va venir también por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a organizar y ya daremos a conocer el número de elementos”.

Tan sólo el pasado miércoles una persona fue localizada sin vida en la Colonia Ejido Urías, además en la Colonia El Castillo otras dos personas fueron localizadas sin vida, por lo que en total se iniciaron dos carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, entre otros hechos delictivos de las últimas semanas.

La Presidenta Municipal reiteró que se está en los últimos detalles del Plan Operativo para el próximo periodo vacacional y se tiene muy buena expectativa en cuanto a número de visitantes.

”Y también recordarles a todas las personas que quieran visitar Mazatlán que hay más reforzamiento de los ejes carreteros pues tenemos ahora el nuevo vuelo de Guadalajara, que empieza a operar a partir del 29 de marzo y también tenemos el nuevo vuelo de Querétaro, eso nos pone en ventaja de tener nuevas rutas aéreas para que vengan a visitarnos a Mazatlán”, continuó Palacios Domínguez.

”En temporada de lo que es la Semana de la Moto hay gran cartelera de artistas, a mí me gusta mucho Pancho Barraza, por eso digo que el 10 de abril va estar Pancho Barraza, sé también que ya anunciaron Mago de Oz, que es otro de los grupos que va estar en la Semana de la Moto, Estrambóticos van a estar también en la Semana de la Moto y se esperan muchos motocicletas de diferentes partes de la República Mexicana y también que van a venir de otras partes ya sea de Estados Unidos, de Canadá, que vienen de otros países y que nos visitan, pues un destino favorito para los bikers”.

Subrayó que se va estar preparados con todo lo que se refiere al Operativo Logístico y al Operativo de Seguridad y próximamente se invitará a los medios de comunicación para que acompañen a la reunión que en estos días ya se hará en Palacio Municipal con la participación de los tres niveles de gobierno específicamente para Mazatlán y dar a conocer a locales y turistas el número de elementos con el que contará el Operativo en mención para el próximo periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua.

”Ya están reforzados los ejes carreteros gracias a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal de Caminos y también les comentábamos anteriormente que Defensa también se añade a esos esfuerzos de reforzar los ejes carreteros tanto de Mazatlán-Culiacán, Mazatlán-Durango y Mazatlán-Escuinapa, los tres ejes carreteros reforzados y estamos con una gran expectativa”, continuó.

”Después de un Carnaval tan exitoso como fue este año, ese siempre es un termómetro para saber cómo se va comportar la Semana Santa y la Semana de Pascua, entonces tenemos una buena expectativa y estamos previendo que lleguemos como el año pasado a una buena ocupación y a una buena derrama económica”.

Ante lo manifestado recientemente por el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, de que para el próximo periodo vacacional se espera en Sinaloa una movilidad de 2.6 millones de personas, la Alcaldesa reiteró que en Mazatlán se espera superar la cifra del año pasado.

”Ahorita estábamos en la Mesa de Construcción de Paz y hemos visto que de acuerdo a las cifras que obtuvimos en Carnaval se ha comportado el mercado muy bien y esperamos superarlo, entonces esta Semana Santa Mazatlán es un buen plan y estamos esperando turistas tanto nacionales como internacionales, en su mayoría son nacionales los que son de preferencia en la Semana Santa, y la de Pascua que ya es la Semana de la Moto sí tenemos más internacional”, expresó.

Tras la reunión en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Gobierno de Mazatlán en el Parque Central, también dio a conocer que en Mazatlán se está en todos los siete sectores en que se divide la ciudad reforzando la seguridad con los tres niveles de Gobierno.

”Tenemos aquí en Mazatlán más elementos de los que normalmente hay, eso es un esfuerzo que se ha hecho por parte de nuestro señor Gobernador, el doctor Rubén Rocha Mpya y de nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, que estamos reforzando la seguridad los tres niveles de gobierno y se siguen todos los esfuerzos, diariamente hacemos esta Mesa de Construcción de Paz”, agregó Palacios Domínguez.