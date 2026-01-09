Se refuerzan las estrategias de seguridad en la Mesa de Construcción de Paz: Estrella Palacios

MAZATLÁN._ Ante los hechos de violencia que siguen sacudiendo a Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez recalcó que las estrategias de seguridad continúan reforzándose día a día en las reuniones de la Mesa de Construcción de Paz; y este viernes se vieron temas como el “código azul” o la vigilancia en la zona rural.

Señaló que siguen enfocados en brindarle seguridad a los cruceristas que llegan semanalmente a darle vida al puerto, ya sea con alta afluencia o derrama económica.

Sin embargo, la Presidenta Municipal no opinó sobre los hechos del jueves en la colonia Flores Magón, donde estalló un artefacto explosivo en una vivienda.

‘Bueno, estamos todos los días en la Mesa de Construcción de Paz trabajando los tres niveles de gobierno. Esta mañana estuvimos en esa Mesa de Construcción, sobre todo trabajando lo que le llamamos el código azul, o en inglés ‘blue code’, que es para los cruceristas”, dijo.

“Específicamente este mes de enero tenemos aquí en Mazatlán 15 cruceros que estarán llegando; esto genera derrame económica. También nuestros cruceristas van y visitan los pueblos mágicos y señoriales que están alrededor del municipio de Mazatlán. Fue uno de los temas a tratar el día de hoy en la Mesa de Construcción de Paz”.

Palacios Domínguez indicó también que se habló sobre los preparativos de un próximo evento a realizarse el 18 de enero en El Recodo, el cual será un tianguis de artesanías y gastronomía que busca llevar a más turismo a la zona rural. Se espera la participación de 26 motoclubes que asistan a visitar el pueblo.

“Otro de los temas a tratar el día de hoy fue un evento que vamos a tener en El Recodo, que es el segundo tianguis de artesanías turístico en la sindicatura aquí en Mazatlán. Va a ser el 18 de enero y los esperamos ahí para toda la gente mazatleca y a nuestros visitantes a que vayan y disfruten de este tianguis dominical que va a ser a partir de las 10:00 de la mañana en el cobertizo de El Recodo”, comentó.

“Entonces, estamos nosotros trabajando en la Mesa de Construcción de Paz para brindar la seguridad a todas las personas que visiten la zona rural, a los cruceristas y por supuesto siempre en la ciudad de Mazatlán, en lo que tenemos todos los días en la mesa que se sigue realizando puntualmente”.