Mazatlán
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Clima

Se registra fuerte lluvia con actividad eléctrica y apagones en Mazatlán

La lluvia es acompañada de rachas de viento superiores a los 32 kilómetros por hora y apagones eléctricos
Jesús Herrera |
17/08/2026 15:09
17/08/2026 15:09

MAZATLÁN._ Tras días de calor extremo y sensación térmica superior a los 54 grados, este lunes se registra fuerte lluvia con actividad eléctrica y apagones en Mazatlán, desde este medio día 17 de agosto.

Además la fuerte lluvia es acompañada de rachas de viento superiores a los 32 kilómetros por hora y apagones eléctricos en colonias de la zona nororiente de Mazatlán.

Desde las 14:00 horas se han registrado truenos y relámpagos.

Los apagones eléctricos de 20 segundos y hasta un minuto se registran en San Jorge, La Foresta, Villa Florida y Las Flores, en la zona nororiente de la ciudad.

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La fuerte lluvia se generalizó en todo Mazatlán.

La temperatura bajó a casi 24 grados debido a las rachas de viento.

Las zonas serranas de Mazatlán como El Quelite y La Noria, además de Concordia registran fuertes aguaceros.

En Elota, San Ignacio y Cosalá las precipitaciones son muy fuertes.

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