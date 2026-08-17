MAZATLÁN._ Tras días de calor extremo y sensación térmica superior a los 54 grados, este lunes se registra fuerte lluvia con actividad eléctrica y apagones en Mazatlán, desde este medio día 17 de agosto.
Además la fuerte lluvia es acompañada de rachas de viento superiores a los 32 kilómetros por hora y apagones eléctricos en colonias de la zona nororiente de Mazatlán.
Desde las 14:00 horas se han registrado truenos y relámpagos.
Los apagones eléctricos de 20 segundos y hasta un minuto se registran en San Jorge, La Foresta, Villa Florida y Las Flores, en la zona nororiente de la ciudad.
La fuerte lluvia se generalizó en todo Mazatlán.
La temperatura bajó a casi 24 grados debido a las rachas de viento.
Las zonas serranas de Mazatlán como El Quelite y La Noria, además de Concordia registran fuertes aguaceros.
En Elota, San Ignacio y Cosalá las precipitaciones son muy fuertes.