MAZATLÁN._ Ante centenares de personas, el empresario hotelero Guillermo Romero Rodríguez se registró la tarde de este sábado como precandidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Mazatlán para rescatarla de manos del Movimiento de Regeneración Nacional. “Mazatlán merece mejor calidad de vida, merece lo mejor, hoy he estado platicando con gente y me dice ya estamos cansados de este Gobierno que está actualmente, vivimos en las aguas negras, vivimos con los drenajes en todas las colonias, la gente se queja, la gente ya se cansó”, agregó Romero Rodríguez. “Este Gobierno municipal no puede resolver el problema, le quedó grande, no pudo y no va poder, por eso se tiene que ir y se tiene que ir muy pronto, muchas gracias, gracias, hoy traemos un retroceso de hace 20 año tirando las aguas negras al mar, qué tristeza que hoy tengamos esto, empresarios, la gente de Mazatlán, turisteros están bien preocupados, nunca nos había pasado esto, hoy no saben el daño que le están haciendo a Mazatlán con las descargas de aguas negras porque no han podido solucionar un problema tan serio, están afectando a todas las familias y se van a acabar también a Mazatlán”. Recordó que la Comisión Federal Contra la Prevención de Riesgos Sanitarios estuvo en Mazatlán y suspendió la playa de Olas Altas y eso ya no puede pasar.

“Por eso los ratas se tienen que ir, están de acuerdo, los corruptos se tienen que ir, los únicos dos proyectos que tienen en los últimos cinco años es comprar luminarias y pagar demandas jurídicas, hoy estamos viendo en juego mil 800 millones de pesos, están en juego en Mazatlán (por el pago de demandas al Ayuntamiento), no nos vamos a dejar, no es posible que esto continúe, son los únicos dos proyectos históricos que tienen para este destino de sol y playa y para la zona rural, no es posible compañeros, no es posible familia”, recalcó. “Este Gobierno se tiene que ir, nada más vino a robar, y a robarle a los mazatlecos porque eso es de ustedes y lo tenemos que defender, hoy en este registro como precandidato a la Alcaldía de Mazatlán vamos a trabajar fuerte con los cuatro partidos y con mucha fuerza, con mucho Corazón por México, hay un equipo grande atrás, un equipo que nos va a empujar, que vamos a trabajar con ellos todos los días, a mí me encanta trabajar, me encanta levantarme temprano y vamos a ir por todo”.

Precisó que va esperar los tiempos que marquen las autoridades, que se tenga ese registro de la autoridad electoral para salir a las calles junto con los partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por México, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Sinaloense, que a nivel nacional apoyan la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez Ruiz. Al evento de su registro fue acompañado por las y los presidentes en estado del PAN, Roxana Rubio; del PRI, Paola Gárate; del PRD, Oner Gonzalo Lazcano y del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, así como precandidatos y militantes y simpatizantes de esas fuerzas políticas que llegaron en unidades del servicio público y vehículos particulares donde corearon “Memo Presidente”, “Memo Presidente”. Ahí la presidenta del PAN en Sinaloa recalcó que después de tanta lucha se va tener un buen candidato para ganar la Presidencia Municipal de Mazatlán.

“Hoy el preregistro la verdad de nuestro amigo Memo Romero, un nombre muy echado para adelante, un empresario, un hombre muy trabajador, y sobre todo familia panista, vive por principios del Partido Acción Nacional, es un hombre honesto y por eso lo va sigral el Partido Acción Nacional”, recalcó Rubio, “también es un hombre de familia, que por cierto saludo con mucho afecto a su esposa Francis”. “Amigas y amigos hoy nos ocupa Memo más unidos que nunca, hoy ocupamos estar unidos partidos y sociedad, gracias de verdad, aquí están los presidentes de los tres partidos, gracias maestro, gracias Paola, gracias Ole por apoyarnos con la candidatura de Memo Romero, ustedes sí quieren a Mazatlán y quieren sacar a Morena fuera de aquí, unidos tenemos que sacar a este Gobierno, el Gobierno más corrupto de toda la historia aquí en Mazatlán estos seis años, el más inepto para gobernar”.

Momentos antes dijo en entrevista que Romero Rodríguez se registrará posteriormente como precandidato del PRI; PRD y PAS y en su momento hará lo mismo ya como candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la Alcaldía de Mazatlán. Mientras que la presidenta del PRI en la entidad, Paola Gárate, dijo estar contenta porque las y los asistentes fueron testigos de un día histórico para Mazatlán en el que con fuerza y corazón van a luchar unidos PAN, PRI; PRD, PAS, pero sobre todo de la mano de la sociedad civil, de empresarios, activistas, de las y los mazatlecos que padecen la destrucción de los malos gobiernos de Morena.

“Porque con Memo Romero a la cabeza vamos a rescatar este gran puerto para demostrar lo que realmente merecemos de la mano de todas y todos ustedes porque es por sus familias, lo ha dicho bien la mujer que sabe y puede sacar a México adelante, Xóchitl Gálvez, y aquí en Sinaloa de la mano de Paloma Sánchez y Eduardo Ortiz, juntos en un gran equipo, con Germán Escobar, a Juan Alfonso Mejía, a jóvenes, mujeres, hombres de bien, porque somos más los buenos, somos más los que amamos a Mazatlán y quienes vamos a demostrar que lo primero son nuestras familias”, recalcó Paola Gárate. “Lo más valioso que tenemos: nuestros niños y eso está empeñado, tenemos la oportunidad histórica, la última gran oportunidad de impedir más bien que se instaure la dictadura que han pretendido desde hace cinco años con el inepto, corrupto e inhumano de Morena”. En tanto que el dirigente estatal del PRD, Oner Gonzalo Lazcano, subrayó que además de las alcaldías se tienen que ganar las diputaciones federales y sobre todo el Congreso del Estado de Sinaloa porque desde ahí se va contrarrestar el mal gobierno que se tiene del Gobernador Rubén Rocha Moya. “Yo quiero felicitar a Memo Romero, decirle que desde el PRD va tener todo el apoyo para sacarlo adelante y vas a ganar Memo Romero con el apoyo del PRO; del PAN; del PRD y del PAS, junto vamos a ganar este 2 de junio”.