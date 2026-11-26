Una intensa lluvia acompañada de granizo y actividad eléctrica se registró al mediodía de este jueves 26 de noviembre en el Centro de Mazatlán, en el marco de la primera tormenta invernal de la temporada, que incrementará la probabilidad de precipitaciones en el centro y sur de Sinaloa.

Durante la lluvia se acumuló agua en el cruce de las calles Guillermo Nelson y 21 de Marzo, a un costado de la Catedral de la Inmaculada Concepción, así como a lo largo de la calle Ángel Flores, al lado del Palacio Municipal.

Las precipitaciones también se registraron en otros sectores de la ciudad.