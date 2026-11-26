Una intensa lluvia acompañada de granizo y actividad eléctrica se registró al mediodía de este jueves 26 de noviembre en el Centro de Mazatlán, en el marco de la primera tormenta invernal de la temporada, que incrementará la probabilidad de precipitaciones en el centro y sur de Sinaloa.
Durante la lluvia se acumuló agua en el cruce de las calles Guillermo Nelson y 21 de Marzo, a un costado de la Catedral de la Inmaculada Concepción, así como a lo largo de la calle Ángel Flores, al lado del Palacio Municipal.
Las precipitaciones también se registraron en otros sectores de la ciudad.
Tras el episodio del mediodía, para Mazatlán se prevén más lluvias durante el resto del jueves, mientras que a escala regional, el pronóstico por parte de la Coordinación de Protección Civil de Mazatlán señala que la primera tormenta invernal favorecerá las precipitaciones en municipios tanto del centro como del sur del Estado.
Para dichas regiones se estiman temperaturas máximas de entre 28 y 33 grados, así como rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora durante la jornada.