$!Se registra lluvia en diferentes sectores de Mazatlán

Una fuerte lluvia se registra la mañana de este martes en diferentes sectores de Mazatlán, mientras en la franja costera persiste el oleaje elevado que mantiene cerrado el acceso a las playas. La precipitación se presentó cuando trabajadores, comerciantes y peatones comenzaban su jornada, tomando por sorpresa a quienes se encontraban en las calles del primer cuadro de la ciudad o se desplazaban por el paseo costero.

La lluvia alcanzó distintos puntos a lo largo del malecón, donde las condiciones del mar también se hicieron visibles por la fuerza de las olas, algunas de las cuales rebasaron el muro de contención y alcanzaron la Avenida del Mar. El alcance del agua sobre esta vialidad representa un riesgo adicional para quienes transitan por la zona, tanto por la presencia de agua sobre el pavimento como por la posibilidad de que nuevas olas lleguen hasta los espacios de circulación.

Ante el fuerte oleaje, el acceso a las playas permanece cerrado como medida preventiva, por lo que la restricción para ingresar a estos espacios continúa durante la mañana de este martes. Además de la lluvia que se registró al inicio de la jornada, se prevé que las precipitaciones puedan mantenerse durante buena parte de la mañana con actividad eléctrica, aunque hasta el momento no se cuenta con información sobre el volumen de agua acumulado.