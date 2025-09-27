$!Se registra masiva movilización de camiones y autobuses por evento de Sheinbaum en Mazatlán

MAZATLÁN._ Debido al evento que sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este sábado en Mazatlán, en los alrededores del Centro de Convenciones se registró una presencia masiva de camiones urbanos, autotransportes y hasta autobuses escolares, que trasladaron a una gran cantidad de personas al lugar. Las decenas de unidades llegaron procedentes de diferentes partes de Sinaloa desde las 10:00 horas, trayendo consigo a simpatizantes de Morena y familias que soportaron temperaturas de casi 30 grados y un clima soleado.









Los camiones se estacionaron en diversos sitios de La Marina, como la Avenida del Delfín y la avenida Peche Rice, generando un movimiento significativo de vehículos en la zona, el cual se convirtió en embotellamiento debido a que los grandes transportes no encontraban más espacio para aparcar. La presencia de Claudia Sheinbaum trajo al puerto varios camiones urbanos de Culiacán que se distinguían por su característico color guinda y el nombre de su alianza. Destacaban zonas como Aguaruto, Bugambilias Centro, Lomita Cañadas, Culiacancito, San Miguel, entre otros más.









Asimismo, también se observó transportes de Altata, Navolato; San Ignacio, Elota, Concordia, Escuinapa, Rosario y los clásicos “ranchobuses”, que traían gente de sindicaturas de Mazatlán como Villa Unión, El Roble, El Recodo, Barrón, El Zapote, La Noria, El Habal, El Quelite, y otros más que no se quisieron perderse el evento.









Muchas de las personas que asistieron al encuentro con la Presidenta tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar hasta el Centro de Convenciones. Sin embargo, algunos prefieron quedarse sentados en el césped para evitar las condiciones del clima que no perdonaron a los invitados.