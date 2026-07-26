Se registran 14 homicidios y un feminicidio en Mazatlán durante la semana que acaba de concluir

Un total de 14 homicidios y un feminicidio se registraron durante la semana que acaba de concluir en el municipio de Mazatlán, donde también se reportaron ataques con armas de fuego y explosivos y la privación ilegal de la libertad de varias personas. Por este repunte de la violencia durante las dos últimas semanas en este municipio, a Mazatlán llegaron poco más de 1 mil 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar la seguridad y este lunes sesionará en este puerto la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz, en el que participan mandos y funcionarios de instituciones de los tres niveles de gobierno. La racha violenta que ya se presentaba en los últimos días continuó el domingo 19 de julio cuando un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Tierra y Libertad, en este puerto. El martes 21 del presente mes se reportó el asesinato de un hombre en la colonia Independencia.

Mientras que el miércoles 22 del mes en curso se registró el asesinato de un hombre identificado como Valentín “N”:, de cerca de 39 años de edad, en el interior de una camioneta cerca del cruce de las avenidas Óscar Pérez Escobosa y del Atlántico, en el Fraccionamiento Real Pacífico. La misma tarde del miércoles se reportó el hallazgo de dos hombres asesinados a balazos en el interior de un vehículo entre las calles Jesús García y Río Baluarte, en la colonia Ferrocarrilera.

Momentos después se reportó un enfrentamiento a balazos en un restaurante ubicado en la Sindicatura de El Habal, ubicado en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, tramo Mazatlán - Culiacán, que dejó una joven trabajadora sin vida y tres personas más heridas. La víctima de estos hechos que hasta el momento la Fiscalía General del Estado ha manejado como homicidio, fue identificada como Esmeralda “N”., de 24 años de edad, que laboraba en ese establecimiento. Mientras que la madrugada del jueves 23 de julio se registró un ataque a balazos en un domicilio en la colonia Valles del Ejido, donde en el lugar fallecieron dos hombres y uno más fue trasladado a un hospital, pero falleció posteriormente. Una de las víctimas fue identificada como el músico y productor Dercy Zataráin, quien en su momento fue despedido entre música, aplausos y tristeza de sus compañeros músicos, familiares y seres queridos.

Cerca de las 19:00 horas del mismo jueves se registró otro ataque a balazos en un auto baño ubicado en la Avenida Cristóbal Colón, en el Fraccionamiento Puesta del Sol, donde fallecieron dos personas y dos más fueron trasladadas a un hospital, pero momentos después se reportó el fallecimiento de una tercera víctima de estos hechos. Dos de las personas privadas de la vida fueron identificadas como los hermanos Carlos Kamilio “N”. y Jorge, “N”.,, de 17 y 22 años de edad, respectivamente. El viernes 24 del mes en curso un hombre, del que no se proporcionaron mayores datos, fue asesinado en la colonia Federico Velarde, en este puerto. Ese mismo día, envuelto en cobijas y asesinado fue localizado el cuerpo de un hombre a un lado de la carretera, en las inmediaciones de la comunidad de Mármol, al norte de esta ciudad.