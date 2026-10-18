Se registran 19 personas asesinadas y 3 feminicidios durante la última semana en Mazatlán

Una semana muy violenta se vivió del domingo 11 al sábado 17 de octubre en el municipio de Mazatlán al registrarse 19 personas asesinadas y tres feminicidios, de acuerdo con información proporcionada por autoridades y estadísticas de este diario. La violencia comenzó el domingo 11 cuando se registró el asesinato de dos hombres durante un partido de fútbol en una campo deportivo en la Colonia Klein, en este puerto, cerca de las instalaciones de la Tercera Región Militar. En esa misma fecha una adulta mayor fue hallada sin vida dentro de su domicilio en la sindicatura de Villa Unión y presentaba golpes y heridas de arma punzocortante.

Mientras que un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en la cochera de su casa en el fraccionamiento Puesta del Sol; uno más fue asesinado en la Carretera Internacional 15 a la altura del poblado de La Urraca, y otro fue hallado sin vida en el fraccionamiento Jardines de la Riviera. Cerca de las 18:00 horas del mismo día, un hombre fue asesinado a balazos en el estacionamiento de conocida plaza comercial ubicada en la zona de La Marina, en este puerto.

La racha violenta continuó el lunes 12 cuando un hombre que trabajaba en una llantera en la Colonia Valles del Ejido fue asesinado a balazos, mientras que una pareja fue atacada con proyectiles de arma de fuego en Villa Unión dejando un hombre muerto y una mujer herida. El martes 13, con ráfagas de proyectiles de armas de fuego matan a conductor de una camioneta en calles de Villa Unión.

Cerca de las 17:20 horas de ese mismo día, un hombre y una mujer perdieron la vida cuando se encontraban en un domicilio en la Colonia Francisco Solís, en este puerto, donde otro hombre y otra mujer también resultaron heridos por disparos de armas de fuego. La madrugada del miércoles 14 falleció Daniel, de 42 años, en un hospital a donde fue trasladado tras resultar herido horas antes en el ataque a balazos en un domicilio ubicado en la Colonia Francisco Solís. También perdió la vida Juan Alberto, de 32 años, tras resultar herido horas antes en un ataque a balazos en una invasión cerca del fraccionamiento Rinconada del Valle.

Cerca de las 19:00 horas del mismo miércoles el cuerpo de una mujer fue hallado sin vida a orilla del Bulevar La Marina, en las inmediaciones del segundo puente de esa parte norte de Mazatlán, hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad. Mientras que el jueves 15 del mes en curso se registró un ataque a balazos en la Carretera Internacional 15 México Nogales, en el puente del Río Presidio, en la sindicatura de Villa Unión, que dejó un hombre joven muerto y una mujer herida.

Momentos después se reportó otro ataque a balazos en un autobaño ubicado entre la Avenida Munich y la calle Camino Antiguo al Armadillo, frente al Fraccionamiento Pradera Dorada II. donde resultó herido un joven que falleció posteriormente en un hospital por la gravedad de las heridas que presentó. Ese mismo día un joven de 19 años fue asesinado a balazos en una refaccionaria en la Colonia Jaripillo.