Se registran 817 personas para cursos de formación inicial en la Unipol

Hasta el momento se han registrado 817 personas para iniciar cursos de formación inicial en la Universidad del Policía del Estado de Sinaloa, los cuales comenzarán en mayo próximo, informó el rector de dicha institución, José Carlos Álvarez Ortega.

“Aquí es importante señalar que están siguiendo todo el proceso que se exige por la ley y uno de ellos es el examen de Control de Confianza, ...aquí estamos ante la presencia de elementos de formación inicial para los municipios, para la Policía Municipal de Proximidad, también para la Estatal, igualmente para las policía de investigación dentro de la Fiscalía, los peritos y también policías penitenciarios”, añadió Álvarez Ortega.

Expresó que en el caso de la Policía Municipal de Escuinapa se dieron unas renuncias de elementos, sin embargo, se tiene conocimiento que la autoridad municipal ha estado en diálogo con los elementos de esa corporación para que regresen a sus labores independientemente de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado así como corporaciones federales enviaron elementos para salvaguardar la seguridad pública de ese municipio.

También dijo que la convicción de las autoridades municipales y estatales es darle las facilidades a los elementos de las corporaciones policiales para que puedan prestar el servicio y una muestra de ello es la presencia de la Alcaldesa de Mazatlán alentando al personal que toma el Curso de Competencias Básicas de la Función Policial en este municipio que tienen que ver con el reforzamiento de las capacidades, de las actitudes y de los conocimientos que los elementos de las corporaciones tienen.

“Como en todas las instituciones hay elementos que tienen ya años de antigüedad, sin embargo, a los cursos que se están implementando llegan jóvenes entusiastas y sobre todo comprometidos con la seguridad pública y eso lo vemos en los cursos de formación inicial, lo vemos aquí en estos cursos de competencias básicas en donde vemos una mezcla de elementos que tienen antigüedad, pero muchos de ellos también con una juventud que entusiasma y que procuran hacer la labor que tienen a su cargo de la mejor manera posible”, continuó en entrevista.

Tras asistir al evento de inicio formal del Curso de Competencias Básicas de la Función Policial que se imparte a 209 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán cerca del mediodía de este martes, Álvarez Ortega recordó que el Curso de Formación Inicial en la Unipol sigue siendo de seis meses.