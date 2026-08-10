Se registran cuatro personas muertas y cinco heridas por hechos violentos tan sólo el domingo en Mazatlán

Tan solo el domingo 9 de agosto se registraron cuatro personas muertas y cinco heridas por hechos violentos que ocurrieron en el Municipio de Mazatlán, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Bueno, ahorita tenemos nosotros el día de ayer cuatro personas fallecidas y cinco lesionados, solamente el día de ayer”, expresó en entrevista.

Agregó que es personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa quien realiza las investigaciones del asesinato a balazos en contra de un residente canadiense en la Sindicatura de El Quelite y si en su momento la autoridad judicial tendría que girar una orden de aprehensión contra quien resulte probable responsable.

Barrón Valdez dio a conocer que tras el reporte de dicho asesinato se coordinó que un grupo de personal de diferentes instituciones de seguridad acudieran a atender este hecho.

Con relación al incremento de los hechos de violencia en Mazatlán, dijo que hay un reforzamiento de la seguridad por parte de las autoridades federales para contrarrestar esa problemática.

“Hay un reforzamiento de las autoridades federales, nosotros como autoridad preventiva realizamos los operativos coordinados, ha habido resultados por parte de nosotros en lo que va del mes de julio a agosto nueve personas detenidas por portación de arma de fuego, personas detenidas también con droga, motocicletas con reporte de robo, que solamente como autoridad municipal”, continuó.

“Lo demás nosotros nos apegamos al plan operativo que se tiene por parte de las autoridades federales”.

Reiteró que los resultados en detenciones, aseguramientos y más de 28 personas detenidas hablan de la importancia del reforzamiento de la seguridad que se ha dado en Mazatlán y la SSPM tiene también resultados muy positivos de manera particular.

En las últimas tres semanas se ataca la contención al robo violento a comercio y se registra una disminución del 21.1 por ciento respecto a la primera semana y se mantiene estable los 15 eventos durante las dos últimas semanas, adicionalmente el robo a comercio disminuyó un 29.2 por ciento acompañado de reducciones en diversas modalidades, informó.

El robo a motocicletas mantiene una tendencia a la baja desde las últimas semanas, dijo Barrón Valdez, entre otros puntos.

De acuerdo con cifras de la SSPM y de instancias que tomaron conocimiento de los hechos, entre el sábado y domingo se registraron ocho personas asesinadas en el municipio de Mazatlán, 15 en total del 3 al 9 de agosto.

Dichos homicidios se presentaron pese al reforzamiento de la seguridad en este municipio, en el que participan más de 3 mil 700 elementos del Ejército y la Marina, además de otras instituciones como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Seguridad Pública Estatal y Municipal, para contrarrestar la racha delictiva por la pugna entre facciones delictivas en la entidad que se registra desde el 9 de septiembre del 2024.