Mazatlán
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Violencia

Se registran dos ataques armados y un reporte de disparos simultáneos la tarde de este viernes en Mazatlán

En la colonia Sánchez Celis, en la Buenos Aires y en la Juárez, los hechos violentos, además del registrado en el fraccionamiento Colinas del Real, que dejó un hombre muerto y una mujer herida cuando circulaban en una moto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/09/2026 16:55
25/09/2026 16:55

MAZATLÁN._ Tres ataques a balazos de manera simultánea se registraron la tarde de este viernes en Mazatlán, con un saldo de tres personas heridas. Estos se suman al otro hecho ocurrido en el fraccionamiento Colinas del Real, también este viernes, que dejó un muerto y una mujer herida.

El primero de estos tres ataques se registró en la calle Pachuca, cerca de la Michoacán, en la colonia Sánchez Celis, el cual dejó a dos hombres heridos de bala.

Ambos fue trasladados a recibir atención médica a un hospital.

El segundo ataque fue en la colonia Buenos Aires, en la periferia de Mazatlán, donde un hombre fue atacado a balazos en la calle Arturo Zambrano. También fue atendido y trasladado a recibir atención médica a un hospital.

Un tercer hecho se registró en la calle Montes de Oca y Revolución, en la colonia Juárez. Este fue un reporte de disparos.

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