$!Se registran fuertes lluvias acompañadas de viento y actividad eléctrica en Mazatlán la noche de este martes

Lluvias muy fuertes acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica se registran la noche de este martes 27 de octubre en Mazatlán. Las fuertes precipitaciones pluviales comenzaron poco después de las 22:00 horas, por lo que en pocos minutos el agua corrió por calles y avenidas hacia las partes bajas o canales y arroyos.







Hasta cerca de las 23:00 horas no se han reportado afectaciones por inundaciones en viviendas o cierre de vialidades a la circulación vehicular. Pero las autoridades de Protección Civil recomiendan no cruzar por partes bajas, canales y arroyos para prevenir accidentes.