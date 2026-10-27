Mazatlán
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Clima

Se registran fuertes lluvias acompañadas de viento y actividad eléctrica en Mazatlán la noche de este martes

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó, de este martes al viernes, lluvias fuertes a puntuales intensas principalmente en el sur y centro de Sinaloa
Belizario Reyes |
27/10/2026 23:28
27/10/2026 23:28

Lluvias muy fuertes acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica se registran la noche de este martes 27 de octubre en Mazatlán.

Las fuertes precipitaciones pluviales comenzaron poco después de las 22:00 horas, por lo que en pocos minutos el agua corrió por calles y avenidas hacia las partes bajas o canales y arroyos.

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Hasta cerca de las 23:00 horas no se han reportado afectaciones por inundaciones en viviendas o cierre de vialidades a la circulación vehicular.

Pero las autoridades de Protección Civil recomiendan no cruzar por partes bajas, canales y arroyos para prevenir accidentes.

Si la lluvia los sorprende en las calles, se recomienda a los automovilistas buscar una parte elevada y segura para esperar que en nivel del agua pluvial disminuya en el trayecto hacia sus hogares o lugar de destino.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó, de este martes al viernes, lluvias fuertes a puntuales intensas principalmente en el sur y centro de Sinaloa por la presencia de la tormenta tropical Vance, que se pronostica llegue el viernes cerca de Topolobampo ya como un Post/tropical/Remanentes.

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