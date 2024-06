MAZATLÁN._ El robo a casa habitación se mantiene en promedio de tres por semana y se le está atendiendo con mayor vigilancia en el lugar donde se presenta, manifestó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Se mantiene, de hecho hubo tres la semana pasada, fue el dato que tenía la Unidad de Análisis, estamos atendiéndolo, tenemos reuniones con los vecinos por parte de Programas Preventivos, habíamos bajado un poco por la cuestión electoral, pero ya estamos intensificando esa parte para hacer los grupos vecinales y entre todos darnos mayor seguridad”, sostuvo.

“Sí hay zonas (donde se presenta más este delito), pero no me gusta comentarlo, pero sí hay zonas en las que se presentan mayores casos, así de tres a la semana. Hay semanas que no hay ningún evento, ayer (martes) solamente hubo dos eventos delictivos, hablando de todo el municipio pues es poco; no debería haber ninguno, entiendo, pero se está trabajando en eso, no va a la baja, se mantiene, porque puede en una semana no haber, pero en otra semana haber cuatro o cinco, entonces no podemos comentar que va a la baja, lo estamos atendiendo”.

Añadió que se refuerza la vigilancia y los rondines con relación a la incidencia delictiva que se va presentando y también se toman los datos de la Unidad de Análisis que se tiene, la cual va diciendo cómo se va comportando la incidencia delictiva en cada sector.

”Vamos reforzando, mandamos más elementos ahí (donde hay mayor incidencia), así tenemos que ir trabajando porque faltan bastantes elementos. A pesar del esfuerzo que se hace y los casi 300 elementos que se van a incorporar, más de 196 elementos que se dan, sin embargo, sí hace falta seguir contratando más; Mazatlán es grande y está creciendo más el flotante”, apuntó el titular de la SSPM.