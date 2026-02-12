$!Se registran largas filas en Mazatlán buscando vacunarse contra el sarampión

Este jueves, el módulo de vacunación ubicado sobre la calle Benito Juárez en la Colonia Centro de Mazatlán, reunió a chicos y grandes en una fila que llegaba hasta la calle José María Canizales.

Tras la confirmación del Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, de que había ya 130 casos en Sarampión en el Estado, todas las personas están acudiendo a aplicarse está vacuna mediante la campaña de Salud Nacional, la cual estará vigente hasta el día 14 de febrero en todo Sinaloa.

Ante el brote de sarampión que se registra en México, este jueves continuaron las jornadas de vacunación en distintos módulos y Centros de Salud de Mazatlán, donde se pudo ver una buena respuesta plasmada en largas filas de personas que buscan aplicarse la dosis.

Desde mamás con sus bebés hasta adultos de mediana edad, sacaron su ficha para alcanzar una de las 60 vacunas contra el Sarampión que ponen a diario.

En tanto, en el Centro de Salud del mismo asentamiento, también acudieron hombres y mujeres buscando las vacunas contra la influenza, Covid, neumococo o el tétanos.

Para poder vacunarse es necesario llevar el número de Seguro Social, o bien la cartilla del hospital al que se pertenece.

Leonor, una madre de familia que llegó al Centro de Salud junto a su hijo, comentó que no alcanzó ficha para la vacuna del sarampión, por lo que solo pudieron aplicarse la de la influenza. Sin embargo, indicó que buscará mañana acudir al módulo del mercado Miguel Hidalgo en la Colonia Juárez, para no quedarse sin la defensa contra el Sarampión.



¿Dónde se pueden vacunar?

La Secretaría de Salud ha implementado puntos de vacunación en las Letras de Mazatlán, el Faro, el mercado de El Conchi, el Gran Acuario Mazatlán, Plaza Ley del Mar, mercado Miguel Hidalgo, Liverpool Centro y el la glorieta de los Cantaritos en Libramiento 11.

El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas; mientras que en el Centro de salida se otorgan fichas desde las 7:00 horas.

La vacuna que actualmente se está aplicando es la triple viral o SRP, para edades de 6 a 11 meses, 1 año, 18 meses y 6 años en adelante, además de las personas de 10 a 49 años.

Es por eso que este día en el puerto predominaron los niños pequeños y adultos como las personas que más recibieron su vacuna.