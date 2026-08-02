Se registran seis personas asesinadas y dos abatidas durante semana que acaba de concluir en Mazatlán

Seis personas asesinadas y dos abatidas se registraron durante la semana del domingo 26 de julio y el sábado 1 de agosto en el municipio de Mazatlán, de acuerdo con información proporcionada por autoridades y estadísticas de este diario. El domingo 26 de julio se registró el asesinato de un adulto mayor, de 64 años de edad, que fue hallado en un domicilio en la colonia Salvador Allende. Mientras que el lunes 27 se reportó el hallazgo de una persona sin vida y con signos de violencia a un costado de la carretera Miravalles-El Tecomate, al norte de esta ciudad.

Cerca de las 15:08 horas del miércoles 28 se registró un enfrentamiento a balazos entre civiles armados contra elementos de la Policía Estatal Preventiva en la zona rural de este municipio, entre Lomas de Monterrey y Escamillas, que dejó dos presuntos agresores abatidos y uno herido y detenido. Posteriormente se dio a conocer que dicho enfrentamiento fue parte del operativo que se implementó para detener Antonio Pérez Avendaño, alias “El 20” o “El General”, presunto jefe regional del cartel de Sinaloa.

El jueves 29 de julio un hombre fue asesinado en su domicilio en el Fraccionamiento La Riviera, en la zona norte de esta ciudad. En tanto que el viernes 31 del mismo mes una pareja fue asesinada a balazos en una vivienda improvisada entre la maleza a un costado de un arrollo cerca de las avenidas Santa Rosa y Carretera Internacional al Norte, a un lado del Fraccionamiento Jacarandas. La noche del sábado 1 de agosto se registró un ataque a balazos en un expendio de venta de cervezas ubicado entre las avenidas La Marina y Circunvalación, en el Fraccionamiento El Toreo, que dejó una persona herida y otra sin vida. Ese mismo día elementos del Ejército Mexicano aseguraron tres vehículos en una bodega ubicada en la Avenida Robles Quintero, en la Colonia Federico Velarde.