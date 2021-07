Se relajaron protocolos, admite sector hotelero

El líder de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, Carlos Berdegué Sacristán, reconoció que hubo un relajamiento en las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus en el puerto.

“Hay un relajamiento en todo el mundo, general, por la vacuna, entonces lo primero que se tiene que hacer es ver es quiénes sí se han podido vacunar, que no se han vacunado, para tratarlos de convencer de que se vacunen”, dijo.

Destacó que en la reunión de este jueves entre autoridades y el sector empresarial, fue interesante el ejercicio de la autocrítica.

“Es un censo que se acordó aquí y en todos lados lo vamos a hacer, además de que vamos a esperar que las gestiones del Gobernador (Quirino Ordaz Coppel) sean fructíferas para que se vacune gente más rápido”, expresó.

Mientras, comentó, si todos usan los protocolos, las máscaras, en el transporte, los restaurantes, los hoteles, en los antros, y más las vacunas, no se debe temer a los rebrotes.

Óscar Pérez Barros, secretario de Turismo en Sinaloa, reiteró lo que dijo el miércoles, que los empresarios y los ya vacunados, se confiaron y se relajaron.

“Todos aceptamos que estamos en una relajación, principalmente, me incluyo, en la sociedad, es la verdad, para qué nos hacemos, el uso de cubrebocas no es negociable, no se puede usar el transporte público si no usamos cubrebocas, punto, cada uno de los sectores tienen que hacer, tienen los distintivos de sanidad internacional”, dijo.

Barros Pérez indicó que hay voluntad, pero falta el brinquito de hacer que el turista acate los protocolos, sobre todo en las áreas sociales.

“Nosotros vemos que no está sucediendo por falta de voluntad social, existe un relajamiento, pero con el inicio del periodo de verano estamos a tiempo podemos retomar esos protocolos, ya lo hicimos una vez, podemos volver a hacerlo”, reiteró