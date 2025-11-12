$!Se reorganiza el PAN en Mazatlán con el propósito de desplazar el gobierno de Morena

Con un llamado a la unidad interna, apertura ciudadana y el fortalecimiento de las bases militantes, la nueva dirigente municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Nadia Vega Olivas, afirmó que el principal objetivo del partido será quitar a Morena del poder en los tres niveles de gobierno.
A través de un discurso firme y sin ambigüedades, la presidenta del PAN en el puerto marcó el rumbo que seguirá el partido en esta nueva etapa, donde se buscará recuperar la confianza ciudadana y fortalecer su estructura interna, para que el partido se consolide como una alternativa real frente a los gobiernos morenistas.
En su primera rueda de prensa tras asumir el cargo, Vega Olivas compartió los ejes de su gestión donde buscarán imponerse ante un gobierno que acusó de haber sumido a Mazatlán, Sinaloa y todo el país en un deterioro generalizado.
“Queremos sacar a Morena del gobierno de Sinaloa y de Mazatlán, ese es uno de los principales intereses que tenemos ahorita. La falta de capacidad de los gobiernos de Morena nos tiene en una situación crítica, Mazatlán ya no se salva ni por el turismo”, comentó.
“No hay un gobierno municipal que realmente ejerza sus funciones, se ha perdido la confianza incluso en el sector turístico e inmobiliario”, agregó.
La dirigente señaló que el puerto actualmente enfrenta una serie de visibles problemáticas, como lo son la deficiencia en la limpieza, alumbrado, infraestructura, mantenimiento urbano, pero, sobre todo, en temas de seguridad, además de un creciente sentimiento de desconfianza entre sus visitantes.
“Ahora el gobierno auspicia los derechos de los delincuentes, pero los derechos de los ciudadanos han quedado limitados a recluirse en sus casas. La inseguridad ha ahuyentado a los visitantes y ha afectado la economía local. Ya ni los estadounidenses se sienten seguros de venir como antes.”, dijo.
“El gobierno no combate el narcotráfico, ni a los extorsionadores ni la trata de personas. Las funciones principales del Estado están abandonadas”, añadió.
Por tal motivo, explicó que Acción Nacional adoptará una estrategia que buscará fortalecer al partido y presentar una imagen más abierta a la ciudadanía, buscando un acercamiento real con la sociedad.
Vega Olivas destacó que se estará adoptando un modelo de puertas abiertas, para permitir la incorporación de nuevos militantes tanto por medios digitales como de manera presencial, proceso que forma parte del llamado ‘relanzamiento nacional’ del PAN.
La líder del PAN en el puerto expresó que esta táctica responde al reclamo histórico de la militancia por renovar estructuras y reconectar con la ciudadanía.
“Este relanzamiento que ha habido a nivel nacional es algo que muchos panistas esperábamos desde hace varios años. Ha sido el resultado del empuje de muchos militantes y ciudadanos que quieren afiliarse a Acción Nacional”, declaró.
“Queremos invitar a todos a un PAN de puertas abiertas donde crezcamos la base del partido y el ciudadano se sienta incluido, con todo el derecho y la libertad de pertenecer a nuestro partido”, agregó.
En este mismo sentido, Vega Olivas comentó que el PAN en Mazatlán está abierto a las candidaturas ciudadanas, abriendo espacios siempre y cuando los aspirantes compartan los principios del partido.
“Queremos un perfil de gente que realmente venga a enaltecer la política y se gane la confianza de los ciudadanos, un aspirante que refleje los valores que impulsamos en Acción Nacional, el respeto a la familia, la libertad y la defensa de la patria”, expresó.
Asimismo, la dirigente adelantó que el PAN estará compitiendo sin alianzas electorales, confiando en su propia estructura y en el respaldo de la sociedad, asegurando que las coaliciones con otros partidos han confundido al electorado y diluido la identidad panista.
“Las alianzas electorales ya se han eliminado de nuestra intención. Cada partido debe sostener su propia oferta política y Acción Nacional tiene las propuestas suficientes para competir y ganar por sí solo en Mazatlán, Sinaloa y todo el país”, declaró.
De esta forma, Vega Olivas considera que este proceso de renovación y unidad interna será clave para construir una posición sólida frente a Morena, con propuestas que ofrezcan soluciones concretas a los problemas de inseguridad, desarrollo y servicios que afectan a los mazatlecos.