$!Se reorganiza el PAN en Mazatlán con el propósito de desplazar el gobierno de Morena

Con un llamado a la unidad interna, apertura ciudadana y el fortalecimiento de las bases militantes, la nueva dirigente municipal del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Nadia Vega Olivas, afirmó que el principal objetivo del partido será quitar a Morena del poder en los tres niveles de gobierno.

A través de un discurso firme y sin ambigüedades, la presidenta del PAN en el puerto marcó el rumbo que seguirá el partido en esta nueva etapa, donde se buscará recuperar la confianza ciudadana y fortalecer su estructura interna, para que el partido se consolide como una alternativa real frente a los gobiernos morenistas.

En su primera rueda de prensa tras asumir el cargo, Vega Olivas compartió los ejes de su gestión donde buscarán imponerse ante un gobierno que acusó de haber sumido a Mazatlán, Sinaloa y todo el país en un deterioro generalizado.

“Queremos sacar a Morena del gobierno de Sinaloa y de Mazatlán, ese es uno de los principales intereses que tenemos ahorita. La falta de capacidad de los gobiernos de Morena nos tiene en una situación crítica, Mazatlán ya no se salva ni por el turismo”, comentó.

“No hay un gobierno municipal que realmente ejerza sus funciones, se ha perdido la confianza incluso en el sector turístico e inmobiliario”, agregó.

La dirigente señaló que el puerto actualmente enfrenta una serie de visibles problemáticas, como lo son la deficiencia en la limpieza, alumbrado, infraestructura, mantenimiento urbano, pero, sobre todo, en temas de seguridad, además de un creciente sentimiento de desconfianza entre sus visitantes.

“Ahora el gobierno auspicia los derechos de los delincuentes, pero los derechos de los ciudadanos han quedado limitados a recluirse en sus casas. La inseguridad ha ahuyentado a los visitantes y ha afectado la economía local. Ya ni los estadounidenses se sienten seguros de venir como antes.”, dijo.

“El gobierno no combate el narcotráfico, ni a los extorsionadores ni la trata de personas. Las funciones principales del Estado están abandonadas”, añadió.