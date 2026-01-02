Se reportan estables policías lesionados en choque de patrullas: Alcaldesa de Mazatlán

Con reporte estable y fuera de peligro se encuentran los cinco elementos de la Policía Municipal que resultaron lesionados tras la colisión entre dos patrullas registrada la tarde del 1 de enero en la Colonia Ricardo Flores Magón, en el cruce de las calles Lirio y Adelfa, dejando daños materiales.

Así lo dio a conocer la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez al referirse al estado de salud de los agentes, señalando que los elementos se encontraban en cumplimiento de su deber atendiendo un llamado de emergencia al 911 cuando ocurrió el percance.

“Desafortunadamente cinco elementos fueron lesionados, se encuentran estables, están ahorita siendo atendidos médicamente y pues estamos pendientes de su avance”, comentó.

“Solamente pues fueron daños materiales y los elementos ahorita se encuentran bajo supervisión médica”, añadió.

La Alcaldesa precisó que, pese a lo aparatoso del choque, las lesiones que presentaron los policías no ponen en riesgo su vida y todos reciben atención médica oportuna, permaneciendo bajo observación para vigilar su evolución y descartar posibles complicaciones.

Palacios Domínguez indicó que el gobierno municipal se mantiene pendiente del avance médico de los elementos lesionados y en constante comunicación con las áreas de seguridad y salud, con la finalidad de garantizar que reciban la atención necesaria hasta su total recuperación.

Además, destacó que la prioridad es salvaguardar la integridad física de los policías, quienes a diario arriesgan su vida para atender emergencias y proteger a la ciudadanía.

Finalmente, la Alcaldesa reiteró el reconocimiento y respaldo del Ayuntamiento a los agentes afectados y sus familias, destacando que, además de los daños materiales registrados en el percance, no hubo víctimas civiles, lo que permitió que la situación se mantuviera bajo control.