En Mazatlán se requiere construir un nuevo Hospital Municipal, aunque lo que se haga ahorita es provisional, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Ese hospital, yo insisto y voy a seguir insistiendo, que hemos estado haciendo gestión ante el Gobierno del Estado, ya tiene que cambiarse ahí, tiene que construirse algo nuevo, lo que se haga ahorita es provisional mientras se construye algo nuevo, que construir algo nuevo no es de un año, se lleva dos, tres años, yo creo que tiene que ser en otro lugar”, añadió González Zataráin.

Agregó que el actual Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, ubicado en la Avenida Insurgentes, en la Colonia Benito Juárez” va bien y en todos los hospitales públicos siempre va haber temas de si falta un medicamento, alguna vitamina o cualquier detalle, pero lo grueso, lo que tiene que ver con los medicamentos de alta especialidad que son para las enfermedades crónico degenerativas son primordiales.

“Y luego ya la Consulta Familiar que va creciendo mucho, por ciento ayer el Sindicato nos decía el área de Consulta Familiar debemos de crecerla ya porque ya hay demasiado paciente, entonces lógico, tiene lógica porque se van haciendo adultos mayores los jubilados que son muchísimos y obviamente van a requerir de una atención médica más, tiene que crecer”, reiteró.

También dijo que de los tres casos se Covid que se detectaron recientemente ya no tienen mayor problema, ni tiene conocimiento si se presentó algún nuevo caso.

En el caso de la remodelación de los quirófanos dijo que ya nada más falta que lleguen los equipos y los armen.

“Nada más falta que lleguen los equipos, los armen, creo que la semana que entra llegan todos los equipos, en un par de días quedan una vez que lleguen y ya Coepris (Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios) da el visto bueno, verifica y se echa a andar”, continuó.

Fue el mayo del 2023 cuando la Coepris clausuró las áreas de Quirófanos, Selle y Maternidad del Hospital Municipal en mención y recomendó hacer una serie de rehabilitaciones para ser reabiertas y a cerca de un año y dos meses de ello aún se trabaja en la rehabilitación de los quirófanos.

El Alcalde también recordó que su opinión era y sigue siendo que a los trabajadores del Ayuntamiento de Mazatlán se les dé de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero dicha institución federal tiene mucha carga de trabajo, por ello el IMSS anda buscando construir otro hospital en Mazatlán, además de que para que dé de alta a los trabajadores de la Comuna por las cuestiones de la pensión se les tendría que pagar todo lo retroactivo de los años de labores de dicho personal y eso cuenta muchos millones de pesos.

“No tienen capacidad para atraer a nadie, ni el Seguro ni el Issste, están sumamente rebasados, entonces dicen no podemos agarrar un compromiso, uno: dos: el Seguro Social si es en el tema de pensión dice: bueno, me tienes que pagar retroactivo, todos los años que yo voy a absorber, sería algo de cientos de millones de pesos y aparte que no quiere, entonces ese es un tema muy complicado”, reiteró en entrevista.

“Qué si se tiene que hacer, y lo hablamos con la Síndica, que ya se hizo un estudio actuarial, se tiene ya elementos para ésto, que no me va tocar a mí, que si lo quiere así la siguiente administración, si así lo desea es el tema de que los próximos nuevos ingresos ya no vayan al Hospitalito, que parta de cero, que vayan directo al Seguro Social, en todos los contratos nuevos debiera hacerse eso, le vamos a dejar las cosas encaminadas para si desean hacerlo que lo puedan hacer”.

No lo puede hacer la actual administración porque en algunos casos hay gente que tiene 5 años de labores y se tendría que pagar retroactivo para que puedan ingresar al IMSS, pero como va haber cambio de personal proximamente, en ese cambio se pueden dar de alta al personal de nuevo ingreso al IMSS, expresó González Zataráin.