Tras precisar que se requiere tener licencia de motociclista para poder manejar un racer, el subdirector de la Policía de Tránsito Municipal, Juan Sergio Camacho Torres, manifestó que se aplican entre seis a siete multas diarias contra conductores de racer y no todos traen la licencia adecuada.

”Diario se ven como unos 20, 30 racer, son bastantes los que se ven, hay muchas arrendadoras rentando racer, lo que sí se le pide a las arrendadoras es que les soliciten su licencia porque en caso de un accidente no van a entrar los seguros por no traer la licencia adecuada para ese tipo de vehículos”, continuó.

”Asimismo, se les solicita a las arrendadoras que si ven una persona que va bajos los influjos del alcohol no les renten el racer, porque llegan y les dicen queremos rentar un racer y ya se los rentan, nada más les piden una identificación y ya se los rentan, por eso los paran los tránsitos porque los ven que van con una cerveza en la mano, para ver si traen licencia, muchos menores de edad también que conducen racer sin licencia, se levantan alrededor de seis, siete multas diarias por los racer, no todos tampoco no traen, pero sí la mayoría no usan su licencia, no traen la licencia adecuada para conducir”,

También dio a conocer que ese tipo de vehículos tiene permitido circular por las avenidas Del Mar, Camarón Sábalo y Cerritos, de norte a sur nada más pueden llegar hasta la calle Belisario Domínguez para que no ingresen a Olas Altas y el Centro de la ciudad.

”Si los detecta una patrulla que se cruzaron para Olas Altas, para el Centro, ahí los paran”, dio a conocer.

También dijo que se ha sancionado a menores de edad, no porque anden consumiendo alcohol, pero sí se han detectado conductores que no traen licencia”.