Se requiere que autoridades sigan apoyando en seguridad carretera hacia Mazatlán: Manguart Sánchez

Tras informar que Mazatlán obtuvo una calificación de 9.2 en el estudio de verano del 2025, lo mismo que en el periodo del 2024, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, dio a conocer que se hará una caravana de promoción de Mazatlán en algunas entidades del País y se requiere que las autoridades sigan apoyando con la seguridad carretera.

“Ya tenemos una caravana autorizada precisamente para seguir promocionado el puerto junto con la Secretaría de Turismo y la parte que a nosotros nos toca es precisamente eso, mantener la marca activa, proactiva, dar a conocer las novedades que tiene el destino, las fortalezas, este fin de semana tuvimos un incremento en la ocupación, es un dato importante, pese a las circunstancias la gente sigue confiando y eso para nosotros nos genera un compromiso mayor el que la gente se lleve una grata experiencia y a seguir trabajando”, añadió.

“Hay cosas que sabemos que no podemos controlar, que de repente suceden, pero aquí la importancia o el enfoque que nosotros tenemos es precisamente que las autoridades nos sigan apoyando como sucedió a partir del Carnaval en el tema carretero, de los operativos, los tres niveles de gobierno y en su momento esto siga la inercia porque estamos en un proceso de menos a más”.

Recordó que ya se tuvo la presentación de los resultados del estudio de verano y este lunes acudió con la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, para presentárselo, pues es importante que tenga de primera voz cómo ve el turista a este destino, las áreas de oportunidades que se tienen y que a partir de ello se pueda generar posteriormente una agenda de trabajo para que el año que entra se puedan tener mejores indicadores.

“Porque un dato que a lo mejor no esperamos es precisamente esta situación que tuvimos la misma calificación del año pasado, la gente nos calificó con 9.2 en el 2024 (en la escala del 0 al 10) y en el 2025 igual con 9.2, entonces mantenerte, digo con toda la situación económica que sabemos que está sucediendo es algo positivo”, subrayó el dirigente hotelero en entrevista.

“Entonces viendo el año que entra por qué no pensar en tener 9.3 ó 9.4 y eso se genera cerrando filas y trabajando con la iniciativa privada y el propio Municipio y el Estado”.

El dirigente hotelero precisó que la caravana de promoción de Mazatlán irá a Puebla, Zacatecas, es una segunda parte de promoción, se está en el segundo semestre del año, sin dejar de precisar que están los operativos de otras empresas que durante todo el año están empujando la marca para tenerla entre los siete destinos predilectos a nivel nacional a dónde viajar, que ese es el objetivo que está en la mira para que se siga manteniendo.

“Sabemos que octubre tiene ciertas contracciones porque no hay un puente como tal o una fecha pico, sin embargo, el fin de semana tuvimos ocupaciones superiores a las de los dos últimos fines de semana, entonces ahí vamos”, reiteró.

También informó que se ha estado en comunicación con gente de Durango y de Torreón.

“Como todos preocupados porque las cosas se resuelvan y confiados en que la autoridad sabrá resolver ésto y lo que sea mejor para la propia ciudad y en torno del tema de que todos sabemos que se pueda resolver para bien, hay que estar positivos, sabemos que de repente nos puede bajar un poco el ánimo, pero la verdad es que hoy en día Mazatlán necesita nuestra mejor versión y sobre todo mostrar carácter para salir adelante”, reiteró Manguart Sánchez.

“Hasta ahorita no hemos tenido cancelaciones, la gente sigue reservando, inclusive hay mayor intención de reservas en este octubre y noviembre que el año pasado, eso te habla de una inercia que es de menos a más, sabemos que no es un botón, ni se va a resolver en un día ni en una semana,. ni en un mes, pero si vamos en esa inercia del poco a poco las situaciones que se puedan presentar, Mazatlán necesita que mostremos nuestra mejor versión y carácter para salir adelante”.

Reiteró que el año pasado las ocupaciones fueron por debajo del 40 por ciento y sería prematuro ahorita dar un dato, pero en lo que va de octubre sí se considera que se van a tener unos 2 o 4 puntos porcentuales por encima que el año pasado.

El pasado fin de semana se estuvo como en 52 por ciento que es por encima que lo que se tuvo el año pasado que fue de un cuarenta y tantos por ciento, y es cerrando filas como se va salir adelante.