Se requieren personas valientes que se registren como candidatas ante violencia: PAN

Ante los problemas de violencia que se presentan en Sinaloa y en el país se requiere de personas valientes que se registren como candidatas para el próximo proceso electoral del 2027, manifestó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera.

“Hoy en este país, a diferencia de otros, particularmente en Sinaloa, no solamente en Sinaloa, muchos lugares de este país deciden me voy a aventar, me voy a aventar porque deben mejorar las cosas en el país, en muchos casos de solicitarte, no sé, quizá no precisamente lo que muchos buscan, el que la inmensa mayoría de las personas digan ni locos, qué miedo, no me voy a jugar la vida, tengo hijos chiquitos”, añadió Romero Herrera en conferencia de prensa este miércoles en Mazatlán.

“Me queda claro que es hasta con la intención de inhibirlas, por eso este llamado para quien se anime es de verdad un reconocimiento social del nivel de valentía que ocupar para rifártela y rifártela por la oposición, pero conscientes de que en esta vida todo da vueltas, todo, el máximo ejemplo, qué ironía de que la vida es una tómbola son ellos, pero lo sabemos, hace 10 años y ahora mírenlos, todo va a dar vueltas y más, insisto, si eres un mal gobierno, pero al final la gente dice ya”.

Recalcó que en el caso del PAN, para brindar seguridad a sus candidatos y que no sean víctimas de agresiones como en procesos electorales anteriores, ya se tiene un protocolo muy claro, muy preestablecido.

“Yo lo que te puedo decir es que tenemos respecto a la protección ya muy claro, muy preestablecido nuestro plan, nuestro protocolo, no nos queda de otra más que pedir la ayuda del Gobierno federal para quienes se materialicen como nuestras candidatas y nuestros candidatos sean protegidos por la Guardia Nacional, de algo estamos seguros servirá de que exista una protección”, reiteró.

“Y bueno, también sin esto se convierte en una inhibición a las personas valientes que quieran trabajar por su país, por su estado, por Sinaloa y Mazatlán, Culiacán, todos los lugares del estado de Sinaloa”.

Reiteró estar muy consiente de que para el próximo proceso electoral se tendrán a candidatos y candidatas valientes.

“Es que no va haber de otra, nosotros estamos muy conscientes de que aquí ya solamente vamos a contar con gente valiente, el mero hecho de registrarte demuestra tu valentía”, reiteró.

Además, dijo que el filtro que implementa el PAN para la elección de candidatos, más que un análisis burocrático de quién es quién, pero no hace falta ser un experto para saber quién trae historial y quién no, a veces es mero sentido común.

“Por sentido común vamos a tener un filtro natural, como bien lo dijo la presidenta (del PAN en Sinaloa), de quienes son las personas que tienen un antecedente: ser ciudadanos que quieren trabajar y de quién no”, reiteró Romero Herrera.

“Pero en el verdadero filtro que creemos es en nuestro método de elección, no los van a elegir las dirigencias, va ser o una medición primaria, no sólo de panistas, supongamos que aquí se decide que el candidato o la candidata para Mazatlán habrá de elegirse mediante una votación primaria, significa que votarían todas las personas de Mazatlán que quisieran hacerlo, todas, todas, u otro método es que sea mediante una encuesta en donde consultemos a la gente quién te gustaría que sea el candidato del PAN”.

Reiteró que se cree que con estos dos métodos, que si bien ninguno es infalible, está más difícil que haya una infiltración como por ejemplo si fuera una votación sólo panista o una decisión sólo de la dirigencia, si se abre a la ciudadanía no es imposible, pero es mucho menor el riesgo que no quiera trabajar por el buen de Sinaloa.

Además, dijo que en el PAN se quieren cambiar los números en el Congreso en el 2027 y se convoca a la gente a que si quiere un cambio apoye a quien quiere cambiar para ir cambiando el rumbo con gente valiente.