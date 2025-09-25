Se requieren trabajos de desazolve en sistema lagunario Huizache-Caimanero ante bajas capturas: Domínguez Nava

Tras las dos temporadas ya con bajas capturas de camarón en el sistema lagunario Huizache-Caimanero en el sur de Sinaloa se requieren hacer trabajos de desazolve en ese lugar donde también intervienen diversos factores, manifestó la Diputada federal Graciela Domínguez Nava.

“Tiene que ver con eso de que se requiere que se hagan los trabajos de desazolve en la zona, es la segunda temporada que se registra prácticamente cero captura, pudiéramos decirlo así porque no estamos hablando de una captura que va a la comercialización y en ese sentido vamos a seguir insistiendo en la importancia de que se puedan dar las autorizaciones por parte de Semarnat para que puedan entrarse a hacer los trabajos”, añadió Domínguez Nava en entrevista este jueves.

“Esos son los estudios que se han, digamos hecho, y es la alternativa que hasta el momento se ha identificado que se tiene que hacer, si no se hacen estos trabajos de desazolve, de abrir los canales, de las bocas del Río Presidio y del Baluarte se sigan con los trabajos de desazolve, cada año el Gobierno del Estado apoya con maquinaria para que estén ellos trabajando ahí con las mareas, pero no es suficiente, los sistemas lagunarios están azolvados, hay un abandono de muchos años de inversión en infraestructura adecuada para que se mantuvieran, entonces estamos en una situación ahí crítica”.

Por eso dijo que se ha insistido y se va seguir dando el acompañamiento para que se pueda trascender este problema y se pueda atender.

“Como dicen los pescadores acá en el sur: de poco nos sirven los programas de apoyo en artes de pesca, en motores si finalmente donde pescamos no se puede ahorita hacer nada, entonces estamos en esa parte, es muy probable que la próxima semana tengamos una reunión con todas las federaciones del estado de Sinaloa con Imipas (Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable), con el director general aquí en Mazatlán, estamos en eso”, expresó.

También se dijo encantada de acompañar a armadores a reuniones con el Secretario de Hacienda para ver si se aplica nuevamente subsidio al diésel marino, pero cuando se retiró el mismo hubo fundamento de que ese programa se quedaba en unos cuantos, no resultaba en beneficio para todos y por eso se optó por quitarlo y mejor dar un apoyo como el de Bienpesca que es universal y si bien es cierto no es suficiente para sostener a una familia de pescadores a final de cuentas lo que se buscaba era que al menos todos los pescadores recibieran un apoyo.

“Pero sin duda que nosotros abiertos a que se puedan hacer las revisiones y qué explicaciones pueda dar Hacienda en este sentido, pero sí recordemos que cuando se opta en el sexenio de (Andrés Manuel) López Obrador por quitar este apoyo, parte de un estudio donde si acaso el 20 por ciento de las embarcaciones se quedaban con el apoyo para diesel, entonces no llegaba a todos y eso era parte de lo que se tenía que ir buscando nuevos esquemas”, reiteró la legisladora federal por Sinaloa.

Recalcó que es analizar un todo tanto en la pesca de altamar porque no tiene que ver con el tema nada más del diésel.

“Creo que son muchos los elementos, así como en el sistema lagunar observamos, porque ya se hicieron varios estudios, que hay un problema ahí de contaminación, de alteración de los ecosistemas y que todo ésto ha producido un azolvamiento de los sistemas, también en la pesca de altamar hay alteraciones que tienen que ver con estudios y como poder también un ordenamiento pesquero”, añadió.

“Son muchos elementos los que se plantean analizar, creo que lo que pudiéramos trabajar es eso, hace dos, tres semanas hubo un foro nacional de pesca, estuvieron participando los de altamar, los del sistema ribereño, los del sistema lagunar porque en Sinaloa mismo y en el país son diversidad de tipos de pesca, entonces lo que acordamos ahí fue hacer un trabajo amplio para que revisen todos los factores que están impactando en la baja captura de la pesca en escam, en camarón, porque al final de cuentas también aquí hay un elemento que tiene que ver con una alta contaminación que han sufrido nuestros mares y nuestros esteros”.

Por ello reiteró que no es nada más el tema del diesel marino, sino que tiene que abrirse más el panorama a un análisis de más elementos para ver qué rescate se puede hacer de la pesca.

“Sin duda yo coincido que necesitamos ir a un rescate de la pesca, no solamente del sistema lagunar, también los de altamar requiere de una atención”, recalcó la Diputada federal.