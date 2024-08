Al atender un reporte de que se estaba registrando un enfrentamiento con armas de fuego en el poblado de La Rastra, en el municipio de El Rosario la tarde del pasado martes 27 de agosto, se rescató a una persona lesionada que fue atendida en calidad de víctima, dio a conocer el vicefiscal en la Zona Sur del Estado, Jesús Arnoldo Serrano Castello.

“Derivado de ese reporte se rescató una persona lesionada, tengo entendido que está fuera de peligro, las Fuerzas Armadas se trasladaron a ese lugar y ellos rendirán su reporte operativo, nosotros nada más tenemos confirmada una persona del sexo masculino lesionada, que en ese operativo fue rescatada o trasladada a un hospital”, añadió Serrano Castello.

“No tenemos el dato de que haya sido lesionado con motivo de que haya participado en el enfrentamiento, ese dato no lo tenemos, para nosotros es una víctima”.

Reiteró que únicamente dicha persona es la que se tiene confirmada como lesionada tras el reporte del presunto enfrentamiento a balazos entre personas armadas.

“Lesionada con arma de fuego, pero no tenemos ningún otro dato de que él haya participado (en el enfrentamiento), no podríamos asegurar eso”, expresó.

También dijo que durante la presente semana se hicieron dos reportes de supuestos hechos violentos en el municipio de El Rosario, pero solamente en el de La Rastra se realizó el rescate de la persona lesionada en mención el pasado martes en la tarde noche.

Además, manifestó que no han sido conformados los reportes de robo de vehículos el miércoles 28 de agosto en la carretera de El Rosario a Escuinapa.

“Esos reportes no han sido conformados, yo me reuní con el titular de la Agencia de Robo de Vehículos ayer y no tenemos ese reporte confirmado, tendremos que esperar a que vengan las víctimas y presenten la denuncia para poder confirmar el dato”, expresó.

“No tengo ese dato confirmado y hablé con el Agente del Ministerio Público incluso del Rosario y no lo tenemos confirmado”.