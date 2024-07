MAZATLÁN._ Tras manifestar que desde la primera semana de julio comenzó el Operativo de Seguridad en Mazatlán por el periodo de las vacaciones de verano, el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que se está retirando a las personas que ingieren bebidas alcohólicas en el malecón y en la avenida Quirino Ordaz Coppel no solamente por seguridad, sino también por un tema ambiental, porque dejan mucha basura.

“Se retira a la gente en la Quirino Ordaz, en el malecón se está retirando, yo lo decía en días pasados, no solamente por un tema de seguridad sino también ambiental, ahí te dejan un basurero que todo va parar al mar, hoy es temporada de lluvia, todo se lo lleva y se va al mar, entonces no son conscientes, ya alcoholizados qué conscientes van a ser, te dejan hasta hieleras de las que venden en los supermercados ahí te las dejan llenas de basura”, expresó González Zataráin.

“Entonces es un cuento de nunca acabar porque en esta temporada pasa hasta seis veces el camión dando vueltas, vueltas, vueltas recogiendo y no es un asunto de que no lo queramos hacer, no, de que la gente no lo acostumbremos a eso, de que tira las veces que quiera al cabo yo lo voy a recoger, no, que la acostumbremos a cuidar el medio ambiente, decir llévate la basura o mejor retírate porque me vas a dejar basura acá”.

El Presidente Municipal agregó que el Operativo de Seguridad de verano ya inició, pero en este caso no se da banderazo de inicio porque no se estila hacerlo así como en otros periodos vacacionales, pero sí hay una coordinación estrecha con las autoridades federales, con la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Capitanía de Puerto, Policía Estatal y Policía Municipal.

“Inició los primeros días de julio, el primero de julio inició, la primera semana de julio y el llamado a las personas en general es que acaten las indicaciones se les da, hay banderas en las playas, en los hoteles les dan recomendaciones y deben acatarlas, en algunos hoteles tienen salvavidas y otros tienen quién les indique qué significan las banderas.

“El asunto es que hay gente que desconoce el mar y se le hace fácil y no miden el peligro, pero sí hay que tener mucha precaución, tiene muchas corrientes el mar, y obviamente las indicaciones, si la playa para que te introduzcas se cierra a las siete de la tarde pues obviamente ya no lo hagas después de ese horario porque corres el riesgo y obviamente los salvavidas se tienen que retirar, en la noche no están ahí”, continuó.

También recordó que como autoridades municipales ya se reunieron con los transportistas del servicio públicos de las diferentes modalidades para establecer el orden, lo mismo se busca con los autobuses charteros y se va hacer lo mismo con quieren rentan catamaranes, que brindan servicios de motos acuáticas y una próxima con quienes rentan racer porque se tienen que establecer acuerdos para que después no les caiga de sorpresa y no se digan sorprendidos, por eso se establece el diálogo.

“Ahí entra Capitanía, una parte entra Capitanía, vamos a invitar a Capitanía a esas reuniones y Capitanía tiene junto con Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) en el caso de los que se embarcan a algunos lugares, son varias instituciones, tiene que estar Profepa, tiene que estar para el caso de las islas la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Capitanía de Puerto”, expresó el Alcalde con relación al choque de dos catamaranes el viernes en este puerto.

“Ya hemos hecho muchas reuniones y operativos, no es la primera vez y hemos ido mitigando, antes estaba más desordenado, hoy se ha ido mitigando no quiero decir que esté todo al 100, pero se ha mitigado mucho, hay que no soltar el tema y mantener las cuerdas ahí porque te descuidas y se hace otra vez el caos, por eso lo hicimos con los transportistas, que al principio venían un poco enojados, renuentes, dice oye, (del digo) no espérate, yo se los he venido advirtiendo desde que empezó el año y en Semana Santa les pegamos un entre y se hicieron como que oyeron y no oyeron y hoy tuvieron que entrarle”.

Reiteró que no se va soltar este tema de regulación a los diferentes sectores y no va a parar.

“Entonces es no soltarlo, este es un asunto de mucha persistencia, de mucha resistencia porque la gente le apuesta a que te canses como autoridad, que te agotes como autoridad, que te enfades y pues a mí todavía me queda cuerda y no me voy a parar, entonces vamos a estar ahí con esto”, expresó González Zataráin.