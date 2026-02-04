$!Se reúne Alcaldesa de Mazatlán con empresarios locales

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, sostuvo una reunión con empresarios locales con la idea de cerrar filas en beneficio del puerto.
De parte de los representantes empresariales, expusieron su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Mazatlán, previo al Carnaval.
En reunión privada, la Presidenta Municipal convocó a los dirigentes camarales de los diversos sectores económicos para acordar cómo homologar hablar bien de Mazatlán y cómo respaldar mediante el operativo instalado desde ayer para cuidar la ciudad antes y durante el Carnaval, pese a los hechos delictivos de los últimos días.
La convocatoria de este miércoles salió de la Alcaldesa, aclaró en entrevista, previa al encuentro desarrollado en el Centro de Convenciones.
“Bueno, estamos teniendo un acercamiento con la Intercamaral, con los empresarios, para buscar unificar mensajes positivos de Mazatlán. También hablar sobre los proyectos que tenemos en puerta este 2026. Y bueno, en particular esta reunión es muy importante también para escucharlos a ellos, para saber su sentir, también escuchar algunas peticiones que tengan. Y nosotros aquí el día de hoy, pues venimos acompañados del director de Turismo Municipal, del secretario de Infraestructura Urbano, está el director de Servicios Públicos. Se encuentran también otros compañeros, donde buscamos escuchar a los empresarios y este estar todos con una misma visión sobre Mazatlán”.
Destacó de la visión unificada que solicitará al empresariado por el bien de Mazatlán.
“Mazatlán en desarrollo, un Mazatlán ordenado, sostenible, que eso es lo que queremos todos y por el bien de Mazatlán estamos buscando hacer equipo”.
Agregó que además del tema de seguridad, les expondrá las obras a realizar y también les escuchará.
“El día de hoy van a ser tres temas en particular. El número uno es sobre seguridad rumbo a Carnaval Mazatlán 2026. Vamos a compartirles a ellos el plan operativo, que dio arranque nuestro Gobernador el día de ayer. Nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya, sobre el plan de seguridad de Carnaval y bueno, eso también es un mensaje que es para toda la ciudadanía, para todos los mazatlecos, que se hace este plan de seguridad del Carnaval, este operativo especial, sin descuidar a la ciudad. Sin descuidar la zona rural, sin descuidar las colonias”, apuntó.
Palacios Domínguez sostuvo que ahora están cuidando la ciudad más de 3 mil elementos para salvaguardar a los mazatlecos y a quienes lleguen durante las fechas de Carnaval.
“También esta oportunidad de estar con los empresarios es también para todos tener una misma campaña y poder tener eh un mensaje positivo a lo que es el destino y lo otro que les mencionaba, pues también escucharlos a ellos y poder ponernos de acuerdo en agilizar algunos trámites que ellos buscan, en estar también buscando cómo ellos nos pueden apoyar, porque muchos de ellos ya nos han estado apoyando en diversos temas y este nosotros estamos muy agradecidos porque ahora que fue por ejemplo el Sendero de Paz, muchos de los empresarios que están aquí también apoyaron para que pudiéramos tener eso en nuestro segundo Sendero de Paz el Parque Central”.
Sergio Rojas Velarde, líder de Canacintra, dijo que el tema de la seguridad debe seguir siendo prioridad ante el recrudecimiento de hechos delictivos en Sinaloa y Mazatlán.
“Nos invitaron a todos los sectores productivos a reunirnos con la Presidenta... ayer fue el lanzamiento de este operativo de seguridad para el tema del Carnaval, que es lo más importante ahorita por cuidar”.
”Hemos tenido algunos temas de violencia. Sin embargo, como podemos revisar en la estadística que Noroeste compartió veníamos a la baja en el tema de homicidios, pero hay que ser honestos y comentar que esta semana se incrementaron los hechos violentos en el Estado. Y obviamente, pues surge una preocupación por parte de nosotros. De todos los sectores productivos”, expresó.
Reconoció el despliegue del operativo de seguridad y que también encuentren a los mineros y a quienes atacaron a los diputados.
“Bueno, ya hay un despliegue de agentes federales en todo, tanto en Mazatlán como en Culiacán, por la búsqueda de los mineros y por el ataque que se dio a los legisladores, hay mil 600 elementos. Y bueno, solamente ser claros y honestos para también buscar mandar un mensaje de tranquilidad que esto fue un brote de violencia que se dio en la semana y bueno, esperemos que todo pueda ser controlado en estos días”.
José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, llamó a cerrar filas por este tema para beneficio de que el Carnaval se desarrolle con saldo blanco.