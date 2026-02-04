$!Se reúne Alcaldesa de Mazatlán con empresarios locales

La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, sostuvo una reunión con empresarios locales con la idea de cerrar filas en beneficio del puerto. De parte de los representantes empresariales, expusieron su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Mazatlán, previo al Carnaval. En reunión privada, la Presidenta Municipal convocó a los dirigentes camarales de los diversos sectores económicos para acordar cómo homologar hablar bien de Mazatlán y cómo respaldar mediante el operativo instalado desde ayer para cuidar la ciudad antes y durante el Carnaval, pese a los hechos delictivos de los últimos días. La convocatoria de este miércoles salió de la Alcaldesa, aclaró en entrevista, previa al encuentro desarrollado en el Centro de Convenciones.

“Bueno, estamos teniendo un acercamiento con la Intercamaral, con los empresarios, para buscar unificar mensajes positivos de Mazatlán. También hablar sobre los proyectos que tenemos en puerta este 2026. Y bueno, en particular esta reunión es muy importante también para escucharlos a ellos, para saber su sentir, también escuchar algunas peticiones que tengan. Y nosotros aquí el día de hoy, pues venimos acompañados del director de Turismo Municipal, del secretario de Infraestructura Urbano, está el director de Servicios Públicos. Se encuentran también otros compañeros, donde buscamos escuchar a los empresarios y este estar todos con una misma visión sobre Mazatlán”. Destacó de la visión unificada que solicitará al empresariado por el bien de Mazatlán. “Mazatlán en desarrollo, un Mazatlán ordenado, sostenible, que eso es lo que queremos todos y por el bien de Mazatlán estamos buscando hacer equipo”. Agregó que además del tema de seguridad, les expondrá las obras a realizar y también les escuchará. “El día de hoy van a ser tres temas en particular. El número uno es sobre seguridad rumbo a Carnaval Mazatlán 2026. Vamos a compartirles a ellos el plan operativo, que dio arranque nuestro Gobernador el día de ayer. Nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya, sobre el plan de seguridad de Carnaval y bueno, eso también es un mensaje que es para toda la ciudadanía, para todos los mazatlecos, que se hace este plan de seguridad del Carnaval, este operativo especial, sin descuidar a la ciudad. Sin descuidar la zona rural, sin descuidar las colonias”, apuntó.