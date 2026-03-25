Se reúne dirigente ganadero con la Alcaldesa de Mazatlán; piden apoyos por sequía

Al acudir a una reunión con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para ver el apoyo que brindará este año el Gobierno Municipal a dicho sector, el presidente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán, José Antonio Lizárraga Rivera, dijo que los ganaderos ya están padeciendo la sequía.

“Venimos a amarrar los apoyos que traemos pendientes con nuestra Presidenta, tanto que son de bordos abrevaderos, semillas, sementales y también para ordeñadoras, vamos a entrar con ella y de ahí depende lo que platiquemos ahorita es lo que se va a definir”, añadió Lizárraga Rivera en entrevista previa a la reunión privada la tarde de este miércoles en el despacho de la Alcaldesa.

“Pero en ordeñadoras son 20 ordeñadoras que se va a apoyar con el 50 por ciento”.

En entrevista con personal de medios de comunicación también expresó que en la sequía, en cuestión de alimentos, llovió bien y se tiene una buena cantidad de ello, pero están batallando ya con el agua en la zona de El Walamo.

“Lo que sí estamos batallando ya con el agua, para lo que es la zona del Walamo las represas ya se han secado, se han estado secando y sí estamos teniendo ya un poquito de problema con la sequía, hay gente que está acarreando agua para las represas porque es una zona donde el año pasado por las secas se salaron los pozos que estaban dando agua”, recordó Lizárraga Rivera.

“Porque es parte que está muy cerca en la cuestión del estero y eso permitió que se salaran los pesos, ...ahorita sí ya te genera, es un costo bastante fuerte, lo más problemático es que no hay agua, escarbas y te sale salada el agua, los mantos salados subieron y se acabó el agua dulce”.

Precisó que en las represas se tenían agua que juntaron de las lluvias, pero ya se les terminó, antes de los pozos bombeaban agua a las represas y era la manera que la gente sostenía el ganado en esa parte de El Walamo.

“Ahorita vamos a tocar esos temas y ojalá que salga algo bueno con la Presidenta, siempre ha estado muy disponible para el lado de los ganaderos”, reiteró.

También dijo que este año por la sequía no ha habido muerte de ganado, la temporada pasada sí hubo porque estuvo muy fuerte la sequía, afortunadamente llovió bien este año y se espera que vuelva a llover otra vez porque los mantos freáticos han bajado bastante y en la zona de El Walamo se salaron.