$!Se reúne Graciela Domínguez con Gabinete de Seguridad en Mazatlán; acuerdan reforzar seguridad en Sinaloa

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, sostuvo este viernes una reunión con integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en las instalaciones de la Tercera Región Militar en Mazatlán. Durante el encuentro, las autoridades revisaron el despliegue operativo, la presencia institucional y las labores de vigilancia que se realizan en Mazatlán y otros puntos estratégicos de Sinaloa. En la reunión acordaron reforzar las estrategias de seguridad en los 20 municipios del Estado, así como fortalecer las capacidades de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales para mejorar su capacidad de respuesta y consolidar la coordinación con las instituciones federales.





Además de García Harfuch, participaron el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el Comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera. El encuentro se realizó en el marco del reforzamiento de seguridad en Mazatlán instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con el Gobierno estatal. García Harfuch destacó el trabajo coordinado de las instituciones federales y señaló que la evaluación permanente de los resultados permite ajustar las acciones y fortalecer las capacidades operativas en Sinaloa. Domínguez Nava reconoció el respaldo de Sheinbaum y de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, y reiteró el compromiso del Gobierno estatal de mantener la coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad. Como parte del reforzamiento en Mazatlán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incorporó en días recientes 836 elementos, mientras que la Marina desplegó mil efectivos navales y la Defensa trasladó mil 600 elementos, entre ellos 100 integrantes de Fuerzas Especiales.





