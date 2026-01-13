Se reúne la Alcaldesa de Mazatlán con mandos de la Tercera Región Militar, en Culiacán

MAZATLÁN._ La Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, se reunió con los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, este martes 13 de enero.

De acuerdo con un comunicado en su cuenta de Facebook, Palacios Domínguez, acompañada del secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón y el coordinador municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, asistieron al encuentro con el General de División D.E.M. Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Tercera Región Militar.

En el comunicado se informó que la reunión sirvió para reforzar la coordinación de acciones en materia de seguridad y protección civil en beneficio de las y los mazatlecos.