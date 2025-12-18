Se reúne Secretario de la Defensa en Mazatlán con personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

El General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, se reúne este jueves con elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en las instalaciones de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa.

Aunque no se ha proporcionado información oficial, de manera extraoficial se menciona que la reunión comenzó cerca de las 11:00 horas.

Para ello previamente el personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional fue trasladado a este lugar en decenas de camiones, camionetas y unidades que fueron estacionadas en la Avenida Juan Pablo II y calles de la Colonia 12 de Mayo.

La entrada por esta avenida por momentos el cerrada completamente.

El fuerte despliegue de unidades sorprende a transeúntes y automovilistas.

A la reunión no fue convocado el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien tiene agenda de trabajo en Los Mochis.