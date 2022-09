$!Se reúnen en Mazatlán el Embajador Ken Salazar y el Gobernador Rubén Rocha Moya

Se presume que se tocó el tema de las alertas que ha emitido en los últimos meses el gobierno de la Unión Americana a sus ciudadanos para que no visiten Sinaloa, ante los niveles de inseguridad y violencia que se registra en la entidad.

La intención del Estado era que EU levantara la alerta que pesa sobre Sinaloa, pero ese objetivo no se logró.

El Embajador Ken Salazar ha viajado por varias entidades que presentan altos niveles de violencia, para conocer la situación que hay en la provincia.

El mismo diplomático ha condenado en varias ocasiones la inseguridad que se presenta en el interior del País, principalmente en territorios dominados por el narcotráfico.

Este martes Salazar dijo que era más seguro caminar a las 5 de la tarde en el Central Park, en Nueva York, que en el Bosque de Chapultepec.

Ante el comentario, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al Gobierno de Estados Unidos por las alertas que emite a sus ciudadanos para que no viajen a Países inseguros.

Encuentro muy vigilado

La vigilancia frente al MIC y en las avenidas Delfín y Doctor Carlos Canseco está a cargo de las policías Estatal, Municipal y de Tránsito.

Como parte de las medidas de seguridad personal de Tránsito no permite el ingreso de ningún vehículo particular y no autorizado al estacionamiento del Centro de Convenciones.