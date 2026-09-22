Se revisarán estrategias de seguridad tras hechos violentos en Mazatlán: Alcaldesa

Tras los hechos violentos que dejaron dos personas sin vida y personas lesionadas durante la jornada del lunes 21 de septiembre en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que las corporaciones de seguridad mantienen una revisión de las estrategias aplicadas en el municipio para realizar los ajustes necesarios.

Palacios Domínguez lamentó lo ocurrido y sostuvo que ninguno de estos acontecimientos será minimizado por su administración, mientras continúa el trabajo de coordinación en la mesa interinstitucional.

“Lamentamos mucho los hechos violentos que ocurrieron. No vamos a minimizar ningún hecho, al contrario, seguimos trabajando todas las fuerzas de seguridad, toda la mesa interinstitucional, para revisar y evaluar las estrategias que se están aplicando y modificarlas en ese sentido”, comentó.

La Alcaldesa confirmó que dos personas perdieron la vida y señaló que quienes resultaron lesionados recibieron atención médica, aunque no precisó el número de heridos ni detalló las circunstancias de los hechos.

“Fueron dos personas el día de ayer y los lesionados también inmediatamente recibieron atención médica, las corporaciones inmediatamente iniciaron con sus protocolos”, declaró.

Asimismo, la Presidenta Municipal indicó que corresponde a la Fiscalía General del Estado investigar lo ocurrido, establecer los móviles y dar a conocer los resultados de las indagatorias.

“Le corresponde a la Fiscalía del Estado llevar a cabo las investigaciones para determinar los móviles de la situación y también dar a conocer las investigaciones pertinentes”, señaló.

Aunque afirmó que las estrategias de seguridad están bajo evaluación, la alcaldesa no especificó qué modificaciones se realizarían ni los plazos para aplicarlas.

De esta forma, Palacios Domínguez reiteró que la coordinación entre las corporaciones de os tres niveles de gobierno continuará para evaluar las acciones de seguridad en Mazatlán.