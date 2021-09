$!Se rompen tragaluces de la planta alta del mercado Pino Suárez, en Mazatlán

“A mí me dicen, quítese de ahí, ¿No le da miedo? Claro que sí me da miedo que se desplome, pero si lo digo es capaz que van a tapar aquí y dificultarán más la llegada a mi restaurante, estoy muy escondida”, dijo.

La restaurantera aseguró que la encargada del mercado de parte del Gobierno municipal ha sido enterada del problema y, cada vez que hace recorrido toma fotografías, pero no hace nada al respecto.

Consideró que mejor deberían poner concreto en la zona o hacer una estructura que soporte los cubos del tragaluz, pues al parecer lo pusieron como adorno y no para que las personas caminen por encima de él.

Preciado comentó que la mayor parte de las personas brincan por encima del tragaluz o dan una larga vuelta para evitar pasar por encima, pues les da temor.

“Deben hacer algo ya antes de que se desplome y alguien pueda salir lastimado, o que se rompan los cubos y caigan sobre quienes caminan en la plana baja”, dijo.

El tragaluz es el techo de la zona de artesanías de la planta baja del Pino Suárez.

Preciado también denunció que la alcantarilla pluvial de la esquina de Leandro Valle y Benito Juárez está azolvada, lo que impide que el agua de la lluvia llegue hasta el sistema pluvial recién instalado.

“Todos nos damos cuenta de eso, no creo que las autoridades no lo vean, siempre lo estamos reportando y no nos hacen caso”, lamentó.