Se seguirá buscando el sitio idóneo para el relleno sanitario de Mazatlán: Alcaldesa

Tras la oposición de vecinos de comunidades de la sindicatura de El Habal para que se instale en esa parte del Municipio el relleno sanitario de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez reiteró que se seguirá buscando el sitio idóneo para ese proyecto.

“Vamos a seguir buscando el sitio idóneo, ese es el momento en el que estamos ahorita, vamos a seguir buscando algún otro predio y en cuanto al tema de El Habal solamente me comprometí con los vecinos de atenderlos en otras solicitudes que tenían de servicios públicos y otras peticiones”, expresó en entrevista.

“Entonces voy a estar visitándolos mañana en un Contigo Mazatlán, en una Jornada de Atención Ciudadana, y bueno, el día de ayer ya se fueron tranquilos que no se llevó a cabo la sesión (extraordinaria de Cabildo en donde se trataría el terreno para el Relleno Sanitario en El Habal) y vamos a estar buscando algún lugar”.

Agregó que se sigue en esa búsqueda porque como bien hasta los mismos vecinos lo admitieron, es una necesidad que se tiene del relleno sanitario en Mazatlán y es algo que se tiene que realizar.

“Por lo pronto no hay ningún proyecto que tengamos ahorita porque lo que se tiene que hacer es por Cabildo, entonces por lo pronto no hay ningún proyecto que se tenga previsto y ninguna sesión prevista, seguiremos analizando todas las áreas de Mazatlán para buscar el sitio que sea el ideal para realizar nuestro relleno sanitario”, asentó.