$!Se seguirá fortaleciendo la promoción de Mazatlán para seguir siendo uno de los destinos preferidos de todos los turistas: Sectur

Tras sostener una reunión privada con dirigentes de agrupaciones del sector turístico de Mazatlán, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, manifestó que se seguirá fortaleciendo la promoción turística para seguir siendo uno de los destinos preferidos de todos los visitantes.

"Seguiremos trabajando muy de la mano con el sector turístico, por indicaciones de nuestra Gobernadora, en fortalecer todas estas acciones de promoción turística para así seguir siendo uno de los destinos preferidos para todos los turistas", añadió Sosa Osuna en entrevista tras salir de la reunión.

"Vemos y continuamos con las buenas ocupaciones, siguen llegando cruceros, hoy llegó otro crucero, 86 cruceros en lo que va del año, esperamos cerrar con 20 por ciento más en arribo de cruceros, vamos por el segmento de industria de reuniones, que es como el Tianguis Turístico, pero para el segmento de industria de reuniones que genera entre tres y cuatro veces más de lo que genera el turismo de placer".

El 30 de agosto se tendrá la semifinal de México Canta, entre otros eventos, muchos congresos, entre otros.

Dio a conocer que la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, le pidió tener esta reunión con el sector turístico, donde estuvieron las dos agrupaciones de hoteles de Mazatlán, líderes de cámaras empresariales.

"Y estuvimos viendo justamente cuáles son todas las acciones que estamos haciendo en materia de promoción turística, sobre todo las que trabajamos previo a verano para lograr estos resultados que tuvimos en conjunto, así como cuáles son todas las acciones en las que estamos trabajando ahorita para este segundo semestre, ya los últimos cuatro meses del año que nos quedan", dio a conocer.