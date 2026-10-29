Se sigue reforzando la seguridad en las zonas de Mazatlán que así se requieren: Alcaldesa

Tras la colocación de un resto humano y un mensaje en el Palacio Municipal la mañana del martes, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que la seguridad sigue igual, pero se está reforzando la misma en las zonas que así se requiere.

“Todo sigue como lo teníamos normalmente, no hemos hecho ningún otro ajuste, solamente decirles a las y los mazatlecos que seguimos reforzando la seguridad en las zonas que así se requieren”, señaló tras preguntarle si se ha reforzado su seguridad o la de algún otro funcionario municipal.

“Todos los días se revisa la seguridad en la Mesa de Construcción de Paz, es nuestro deber, nuestra responsabilidad y lo atendemos con firmeza y con la determinación que se requiere”.

También dijo que estos hechos los investiga personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

“Por lo pronto está en la Fiscalía estatal, así lo están haciendo las diligencias para dar con el origen y las circunstancias del mismo”, expresó sobre esos hechos donde dos hombres que bajaron de una camioneta dejaron una hielera que contenía una cabeza humana y un mensaje en la puerta de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán.

Entre el miércoles y el jueves se ha visto que en los traslados de la Alcaldesa se cuenta con la misma seguridad que antes de los hechos mencionados.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, manifestó que la Seguridad del Palacio Municipal sigue con el mismo personal, pero sí se efectúan recorridos constantes con patrullamiento de las unidades policiales que se tienen en ese sector.

“El Palacio sigue con el mismo personal, pero sí se efectúan recorridos constantes con el patrullaje de las unidades que tenemos ahí en el sector”, expresó.